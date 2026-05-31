গ্রুপ সেরা হয়েই সেমিতে নেপাল

মারগাঁওয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম যেন নেপালের সমর্থকদের উল্লাসে জেগে উঠেছিল! গ্যালারি মাতানো গোয়ায় বসবাসকারী একঝাঁক নেপালি সমর্থক ভুভুজেলা বাজিয়ে ম্যাচজুড়ে সুরের ঝড় তুললেন, আর সেই চাঙা শক্তিতে মাঠ মাতাল তাদের মেয়েরা।
নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া লিগে সর্বশেষ খেলা নিজেদের সেরা তারকা সাবিত্রা ভান্ডারি এই টুর্নামেন্টে আসেননি চোটের কারণে। তাঁকে ছাড়াই প্রথম ম্যাচে ভুটানকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল তারা।
আজ দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে নেপাল। ফলে টানা দুই জয়ে ‘এ’ গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়েই অষ্টম নারী সাফের সেমিফাইনালে পা রাখল হিমালয়ের দেশটি।
অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে নেপালের কাছে হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভুটান। শ্রীলঙ্কাকে ৪-০ গোলে গুঁড়িয়ে দিয়ে এক জয়ে ‘এ’ গ্রুপ থেকে রানার্সআপ হিসেবে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে তারা। আর টানা দুই হারে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিল শ্রীলঙ্কা।
এদিকে টুর্নামেন্টের ‘বি’ গ্রুপে আজই নির্ধারিত হতে যাচ্ছে সেরা কারা। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে আজ রাত আটটায় মারগাঁওয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হচ্ছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ ও ভারত। সমীকরণের হিসাবে, ম্যাচটি ড্র হলে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে ভারত হবে গ্রুপ সেরা, আর রানার্সআপ হয়ে মাঠ ছাড়বে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ রানার্সআপ হলে সেমিফাইনালেই মুখোমুখি হতে হবে টুর্নামেন্টের অন্যতম শক্তিশালী দল নেপালের। সাফের গত ৭ আসরের মধ্যে ৬ বারই ফাইনাল খেলা নেপাল এবারও শিরোপার অন্যতম দাবিদার।
অবশ্য সাফের গত দুই আসরে এই নেপালকে তাদেরই ঘরের মাঠে স্তব্ধ করে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্মৃতি আছে বাংলাদেশের!