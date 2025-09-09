দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব: শেষ রাউন্ডে কোন দলকে কী করতে হবে

বাংলাদেশ সময় আগামীকাল শেষ হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের (কনমেবল) বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দীর্ঘ যাত্রা। কাল দশটি দল খেলতে নামবে, তবে তাদের মধ্যে ছয়টি দল এরই মধ্যে বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে গেছে।
সাধারণত বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে শেষ রাউন্ডে অনেক নাটকীয়তা জমা থাকে। তবে ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইপর্বে এবার সেই অর্থে খুব বড় নাটকীয়তা বাকি নেই।
বাংলাদেশ সময় আগামীকাল (১০ সেপ্টেম্বর) শেষ হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দীর্ঘ যাত্রা। কনমেবলের দশটি দল মাঠে নামবে, তবে তাদের মধ্যে ছয়টি দল এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে গেছে। দুই দলের আর কোনো সুযোগ নেই। বাকি দুই দল লড়ছে শুধু একটি প্লে-অফের জায়গার জন্য।
প্রথম আলো পাঠকদের জন্য একনজরে বাছাইপর্বের বর্তমান চিত্র আর শেষ রাউন্ডের হিসাব–নিকাশ:
আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া আর প্যারাগুয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্বকাপের জন্য ব্যাগ গোছাতে পারে। পেরু ও চিলি বিদায় নিয়েছে, তাদের এখন থেকেই ২০৩০ বিশ্বকাপের স্বপ্ন দেখতে হবে। অর্থাৎ একমাত্র প্লে-অফের টিকিটের জন্য লড়বে ভেনেজুয়েলা আর বলিভিয়া।
ভেনেজুয়েলা আপাতত সপ্তম স্থানে, তাদের ১৮ পয়েন্ট। এক ধাপ পেছনে বলিভিয়া, ১৭ পয়েন্ট। তাদের সামনে আবার ভয়ংকর এক পরীক্ষা—ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচ, সেটাও ৪ হাজার মিটার উঁচুতে, এল আলতো শহরে।
পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল যদি জিতে যায়, তাহলে স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে বলিভিয়ার। ড্র করলেও লাভ নেই বলিভিয়ার, গোল ব্যবধানে ভেনেজুয়েলা অনেক এগিয়ে (ভেনেজুয়েলা -৭, বলিভিয়া -১৯)। তবে যদি বলিভিয়া ব্রাজিলকে হারায়, আর ভেনেজুয়েলা কলম্বিয়ার বিপক্ষে ড্র করে বা হেরে যায়, তাহলে প্লে-অফে যাবে বলিভিয়া।
বিশ্বকাপের দল সংখ্যা বেড়ে ৩২ থেকে ৪৮ হওয়ায় বদলে গেছে প্লে-অফের নিয়মও। এবার হবে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ নামে একটি মিনি টুর্নামেন্ট।
সেখানে কনমেবলের সপ্তম দল ছাড়াও থাকবে আফ্রিকা, এশিয়া, ওশেনিয়া, কনকাকাফ (৩ আয়োজক ছাড়া) থেকে ১টি করে দল। আর বাকি ২টি দল আসবে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা দলগুলোর মধ্যে থেকে। এই ২টি দল সরাসরি সেমিফাইনালে খেলবে।
ফিফার নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্লে-অফে অংশ নেওয়া ৬টি দলের মধ্যে সবচেয়ে কম র্যাঙ্কিংধারী ৪টি দল একে অন্যের বিপক্ষে খেলবে। এই দুই ম্যাচের বিজয়ী দুই দল সেমিফাইনালে খেলবে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা দুই দলের বিপক্ষে। সেমিফাইনালের দুই জয়ী দল উড়াল দেবে ২০২৬ বিশ্বকাপে।