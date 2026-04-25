নাটক শেষে ফাইনালে উঠে ইতিহাস ম্যানচেস্টার সিটির

এফএ কাপের সেমিফাইনাল। ওয়েম্বলিতে মুখোমুখি ম্যানচেস্টার সিটি ও চ্যাম্পিয়নশিপের দল সাউদাম্পটন। ৭৯ মিনিটে ম্যাচের প্রথম গোলটি করে বসল সাউদাম্পটন। অঘটনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করা সাউদাম্পটন সমর্থকেরা চুপ হয়ে গেলেন আট মিনিট পরেই। সিটি যে এগিয়ে ২-১ গোলে। এই ব্যবধানটা ধরে রেখেই ইতিহাস গড়েছে পেপ গার্দিওলার সিটি। ইতিহাস প্রথম দল হিসেবে টানা চারবার এফএ কাপে ফাইনালে ওঠার।
তাতে ঘরোয়া ট্রেবল জয়ের স্বপ্ন টিকে থাকল গার্দিওলার দলের। লিগ কাপ চ্যাম্পিয়ন দলটি স্বপ্ন দেখছে আবারও প্রিমিয়ার লিগ জয়েরও।
পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে ফিন আজাজের করা দারুণ গোলটির রেশ থাকতেই সমতা ফেরায় সিটি। ৩ মিনিট পরে জেরেমি ডোকুর শট সাউদাম্পটনের এক খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে একটু দিক পরিবর্তন করে ঢুকে যায় জালে। ৫ মিনিট পরে ২০ গজ দূর থেকে গোলার মতো এক শটে সিটিকে এগিয়ে দেন নিকো গঞ্জালেস।
নিকোর গোলের আগে দারুণ এক সেভ করে সিটিকে বাঁচিয়েছেন গোলরক্ষক জেমস ট্রাফোর্ড।
আগামী ১৬ মে ওয়েম্বলিতেই ফাইনাল। চেলসি অথবা লিডসকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে সিটি। আগামীকাল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে চেলসি ও লিডস।