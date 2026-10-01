ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের অতীত কী বলে

দুই দল এখন পর্যন্ত মুখোমুখি হয়েছে সাতবার। বাংলাদেশের জয় মাত্র একটি, সেটিও ১৯৮৫ সালের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে।
ইন্দোনেশিয়া জিতেছে চার ম্যাচে, বাকি দুটিতে ড্র।
ফিফা র্যাঙ্কিংয়েও দুই দলের পার্থক্য কম নয়। বাংলাদেশ ১৮২ নম্বরে, ইন্দোনেশিয়া ১১৭।
সিঙ্গাপুর ম্যাচের দল থেকে একাদশে একটি পরিবর্তন এনেছেন বাংলাদেশ কোচ টমাস ডুলি। শেখ মোরছালিনের জায়গায় ফরোয়ার্ডে জায়গা পেয়েছেন শাহরিয়ার ইমন।
মেহেদী হাসান (গোলকিপার), সাদ উদ্দিন, জিদান ইউসুফ, জায়ান আহমেদ, তারিক কাজী, হামজা চৌধুরী, শমিত সোম, জামাল ভূঁইয়া, রাকিব হোসেন, সুকি ইতোফুসা ও শাহরিয়ার ইমন।
ফিফা আসিয়ান কাপে বাংলাদেশের আর পাওয়ার কিছু নেই, হারানোরও নেই! তিন ম্যাচের দুটিতে হেরে আগেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে হামজা–জামালদের।
এবার গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে ইন্দোনেশিয়ার মুখোমুখি টমাস ডুলির দল। জাকার্তার গেলোরা বুং কর্ন স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শুরু হবে ম্যাচটি। এই ম্যাচের লাইভ ব্লগে আপনাদের স্বাগত।