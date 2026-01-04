আবারও পয়েন্ট হারিয়েছে ইউনাইটেড
ফুটবল

শেষ ৫ ম্যাচে ১ জয়, আবারও পয়েন্ট হারিয়ে চাপে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

খেলা ডেস্ক

লিডস ইউনাইটেড ১ : ১ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড 

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আবারও ড্র করল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আগের ম্যাচে উলভসের সঙ্গে ড্র করা দলটি আজ রাতে জয়ের খোঁজে আতিথ্য নিয়েছিল লিডস ইউনাইটেডের মাঠে। কিন্তু এই ম্যাচেও জয়ের দেখা পায়নি রুবেন আমোরিমের দল। লিডসের মাঠে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ইউনাইটেড এক পয়েন্ট পেয়েছে। ম্যাচটি ড্র হয়েছে ১-১ গোলে।

নিজেদের শেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ১টিতে জয়ের দেখা পাওয়া ইউনাইটেড একটিতে হেরেছে ও অন্য তিন ম্যাচ ড্র করেছে। ২০ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ৫ নম্বরে আছে ইউনাইটেড। অন্য দিকে ১৬ নম্বরে থাকা লিডসের পয়েন্ট ২০ ম্যাচে ২২।

লিডসের মাঠে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার চেষ্টা করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। দুই–একবার আক্রমণে গিয়ে গোল করার চেষ্টাও করে তারা, তবে মেলনি গোলের দেখা। এর মধ্যে ধীরে ধীরে নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে আক্রমণে ওঠে লিডসও। তবে গোল পায়নি তারাও।

কাছাকাছি গিয়ে দারুণ কিছু সুযোগ হাতছাড়া না করলে প্রথমার্ধেই অবশ্য লিড নিতে পারত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। প্রথমার্ধে ৫৪ শতাংশ বলের দখল রেখে ৯টি শট নিয়ে ১টি লক্ষ্যে রেখে কোনো গোল পায়নি ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি। অন্য দিকে ৪৬ শতাংশ বলের দখল রাখা লিডস ৩টি শট নিয়েও কোনোটি লক্ষ্যে রাখতে পারেনি। গোলহীনভাবেই শেষ হয় প্রথমার্ধ।

সমতা ফেরানোর পর ম্যাথেউস কুনিয়ার উদ্‌যাপন

বিরতির পরও আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে উঠে ম্যাচ। দুই দলই চেষ্টা করে গোল আদায়ের। তবে ইউনাইটেডকে হতাশায় ভাসিয়ে ম্যাচের ৬২ মিনিটে প্রথম গোল আদায় করে নেয় স্বাগতিক লিডস। গোলটি করেন দলের মার্কিন উইঙ্গার ব্রেন্ডেন অ্যারনসন। তবে এই লিড ৩ মিনিটের বেশি ধরে রাখতে পারেনি লিডস।

ইয়োশুয়া জির্কজির থ্রু পাস ধরে দারুণ এক ফিনিশিংয়ে ইউনাইটেডকে সমতায় ফেরান মাতেউস কুনিয়া। ম্যাচে সমতা ফেরার পর দুই দলই লিড নেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে।

পাল্টাপাল্টি আক্রমণে গিয়ে দারুণ কিছু সুযোগও তৈরি করে দুই দল। যদিও শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত গোলটি পায়নি কেউই। ড্র মেনে নিয়েই ছাড়তে হয় মাঠ।  

বার্নলির বিপক্ষে আগামী বুধবার রাতে নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে ইউনাইটেড।

