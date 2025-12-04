দুই হ্যাটট্রিকের দিনে চূড়ান্ত পর্বে ওঠার আনন্দ গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের

দুই হ্যাটট্রিকের দিনে চূড়ান্ত পর্বে ওঠার আনন্দ গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের
খেলা ডেস্ক
ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে ঢাকা অঞ্চলের সপ্তম দিনে জিতেছে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়। এদের মধ্যে চূড়ান্ত পর্বে ওঠার উৎসব করেছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়। এমন এক দিনের ছবি তুলেছেন তানভীর আহাম্মেদ।
সতীর্থের সঙ্গে গোল উদ্যাপন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াদুদ আহমেদ সিজানের (ডানে)। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে দিনের প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিক পেয়েছেন সিজানএমন উদ্যাপন তিনবার করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ম্যাচ জয়ের পর আনুষ্ঠানিক ফটো সেশনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল উদ্যাপনম্যাচ শেষে সেই ছবি, বিজয়ী সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটো সেশনজাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নুর (বাঁ থেকে দ্বিতীয়) হাত থেকে ম্যাচসেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক শহিদুল ইসলামগণ বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাচটি ছিল গ্রুপ ফাইনালরাফায়েল টুডুর হ্যাটট্রিকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়কে ৬-১ গোলে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়৬ বার এমন গোল–উৎসব করেছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পর্বে ওঠার আনন্দজাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন টুডুর হাতে