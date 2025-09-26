বিশ্বকাপের ভেন্যু বদলে ফেলার সতর্কবার্তা ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রের যেসব শহরে উগ্র বামপন্থী আছে, সেসব শহরকে বিশ্বকাপের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্কবার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, আগামী বছর ফিফা বিশ্বকাপের কিছু ম্যাচ তিনি সেসব শহর থেকে সরিয়ে নেবেন, যেগুলোকে তিনি ঝুঁকিপূর্ণ বা অনিরাপদ মনে করেন।
৪৮ দল নিয়ে ২০২৬ সালের ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার ১৬ শহরে হবে বিশ্বকাপের ২৩তম আসর। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ভেন্যু ১১টি। বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী, সান ফ্রান্সিসকোর লেভিস স্টেডিয়ামে ও সিয়াটলের লুমেন ফিল্ডে ছয়টি করে ম্যাচ হওয়ার কথা।
এই দুই ভেন্যুর নাম উল্লেখ করে ট্রাম্প আজ বলেছেন, ‘এই শহরগুলোতে উগ্র বামপন্থী আছে, যারা জানে না যে তারা ঠিক করছে। যদি কোনো শহর সামান্য হলেও বিপজ্জনক মনে হয়, আমরা সেখানে ম্যাচ হতে দেব না। প্রয়োজনে অন্য শহরে সরিয়ে নেব। আশা করি সেটা হবে না।’
বিশ্বকাপের আগে ট্রাম্প শিকাগোতে ফেডারেল সেনা পাঠানোর হুমকিও দিয়েছেন। যদিও শিকাগোতে বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ নেই। তবে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ফুটবলের বৈশ্বিক আসরটি সফলভাবে আয়োজন করতেই তিনি সেনা পাঠাতে চাইছেন।
আগামী ৫ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হবে।