মেসিকে ছাড়া কেমন খেলে আর্জেন্টিনা, তাঁর ১০ নম্বর জার্সি পরেন কে

দুই দশকের বেশি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে লিওনেল মেসিকে অনেক উত্থান–পতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। অনেক ম্যাচ মিসও করেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে অন্যরা পরেছেন আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি।
১৭ আগস্ট ২০০৫। বুদাপেস্টের ফেরেঙ্ক পুসকাস স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হাঙ্গেরি আর আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ৬২ মিনিটে ২–১ গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। দুই মিনিট পরই কোচ হোসে পেকারম্যান নামালেন এক তরুণ প্রতিভাকে।
মাঠে নামার পরের মিনিটেই প্রতিপক্ষ ফুলব্যাককে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড! জাতীয় দলের হয়ে প্রথমবার নামতেই ড্রেসিংরুমের পথে হাঁটা। চোখ ভিজে যাচ্ছিল অঝোর কান্নায়।
কে ভেবেছিল, সেই কিশোরই একদিন আর্জেন্টিনার হয়ে খেলবেন সবচেয়ে বেশি ম্যাচ (১৯৪), করবেন সবচেয়ে বেশি গোল (১১৪), হবেন শতাব্দীর সেরা বিজ্ঞাপন। শুধু তাই নয়—তিন যুগের অপেক্ষা ঘুচিয়ে বিশ্বকাপও এনে দেবেন।
কার কথা বলা হচ্ছে, নিশ্চয়ই বুঝেছেন—লিওনেল মেসি। অভিষেক হয়েছিল দুঃস্বপ্নের মতো, শেষটায় তিনি আর্জেন্টিনার সব স্বপ্ন পূরণের রূপকার।
কিন্তু ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে এসে চোট যেন মেসির স্থায়ী সঙ্গী। সর্বশেষ হ্যামস্ট্রিং চোটের পর কোচ লিওনেল স্কালোনি তাঁকে বিশ্রামে রেখেছেন। গতকাল বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে তাঁকে ছাড়াই নেমেছিল আর্জেন্টিনা। ফল—ইকুয়েডরের কাছে ১–০ গোলে হার।
ম্যাচ: ১৯৪ | গোল: ১১২ | অভিষেক ম্যাচ: ১৭ আগস্ট ২০০৫ (প্রতিপক্ষ: হাঙ্গেরি) | সর্বশেষ ম্যাচ: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (প্রতিপক্ষ: ভেনেজুয়েলা)
দুই দশকের বেশি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে মেসিকে অনেক উত্থান–পতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। অনেক ম্যাচ মিসও করেছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে অন্যরা পরেছেন আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি।
আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ক্রীড়া সাময়িকী এল গ্রাফিকো আর ফুটবলের দলবদল, বাজারমূল্য ও পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ট্রান্সফারমার্কেটের তথ্য অনুযায়ী, মেসির অভিষেক থেকে গতকাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনা খেলেছে ২৬৪ ম্যাচ। এর মধ্যে মেসি খেলেছেন ১৯৪ ম্যাচ। বাকি ৭০টিতে তাঁকে পায়নি দল।
সেই ৭০ ম্যাচে আর্জেন্টিনা জিতেছে ৪৩টিতে, হেরেছে ১৪টিতে, আর ড্র করেছে ১৩ ম্যাচ। মানে, মেসিকে ছাড়াই হারার হার মাত্র ২০ শতাংশ। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ হিসাব করলে ২২টিতে খেলেননি তিনি। এর মধ্যে আর্জেন্টিনা জিতেছে ১২টিতে, ড্র ও হার ৫টি করে। এখানেও পরাজয়ের হার খুব বেশি নয়—২২.৭৩ শতাংশ। এ কারণেই হয়তো স্কালোনি বলেছিলেন, ‘আর্জেন্টিনা এখন মেসিকে ছাড়া খেলতে শিখে গেছে। আমরা আর মেসিনির্ভর দল নই।’
মেসি সবচেয়ে বেশি মিস করেছেন আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ—৪৮টি। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ১৮টি, আর বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকার ২টি করে ম্যাচেও তাঁকে পায়নি আর্জেন্টিনা।
মেসির অভিষেকের সময় থেকে এখন পর্যন্ত ১০ জন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ডাগআউটে দাঁড়িয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ মিস করেছেন বর্তমান কোচ স্কালোনির অধীন—২১টি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯টি করে ম্যাচে মাঠে নামা হয়নি জেরার্দো তাতা মার্তিনো ও আলোহান্দ্রো সাবেয়ার সময়ে। স্কালোনির অনুপস্থিতিতে সহকারী কোচ ওয়াল্টার স্যামুয়েল ২টি ম্যাচে আর্জেন্টিনার ডাগআউটে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই ২ ম্যাচে মেসি ছিলেন না।
ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে কয়েকটি ম্যাচে মেসিকে বেঞ্চ গরম করতে হয়েছে। তবে তারকাখ্যাতি পাওয়ার পর থেকে তিনি বেশিরভাগ ম্যাচ খেলতে পারেননি চোট ও বিশ্রামের কারণে। কিছু ম্যাচে নিষেধাজ্ঞার কারণেও খেলতে পারেননি। আবার কিছু ম্যাচে তরুণদের পরখ করতে কোচ তাঁকে স্কোয়াডে রাখার প্রয়োজন মনে করেননি।
মেসির অনুপস্থিতিতে অনেকেই আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি গায়ে জড়িয়েছেন। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা ১৭ জন। এই তালিকায় সর্বশেষ নাম ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। কাল ইকুয়েডরের বিপক্ষে থিয়াগো আলমাদার ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা পেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের ‘মাস্তান’।
মেসি আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেননি—এমন ২৮টি ম্যাচে ১০ নম্বর জার্সি কাউকে দেওয়া হয়নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ৭ বার জার্সিটা পরেছেন বন্ধুপ্রতিম সতীর্থ সের্হিও আগুয়েরো। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫ বার পরেছেন আনহেল কোরোয়া।
আর্জেন্টিনার হয়ে সবচেয়ে বেশি ১৫৯ বার ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলতে নামার রেকর্ডটা মেসিরই। প্রয়াত কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনা পরেছেন ৮৫ বার। এ ছাড়া আরিয়েল ওর্তেগা ৫৯ বার ও হুয়ান রোমান রিকেলমে ২৯ বার আইকনিক এই জার্সি পরে দেশের হয়ে খেলেছেন।