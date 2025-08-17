মেসি ফিরলেন, গোল করলেন, দলকেও জেতালেন

পুরো ম্যাচ খেলেননি, বদলি নেমে মাঠে ছিলেন ৪৫ মিনিট। ম্যাচের এই অর্ধেক সময়েই ব্যবধান গড়ে দিয়েছেন লিওনেল মেসি।
চোটের কারণে দুই সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকা মেসি আজ ইন্টার মায়ামির হয়ে ফিরেই গোল করেছেন, গোল করিয়েছেনও। আর্জেন্টাইন তারকার নৈপুণ্যে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) খেলায় লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি।
গত ২ আগস্ট লিগস কাপে নেকাখসার বিপক্ষে ম্যাচে পায়ে চোট পাওয়ায় ম্যাচের ১১ মিনিটে মাঠ ছেড়ে যেতে হয়েছিল মেসিকে। এরপর খেলতে পারেননি লিগস কাপ ও এমএলএসের দুটি ম্যাচ। আজ ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো মেসিকে নামান দ্বিতীয়ার্ধে।
প্রথমার্ধের শেষ দিকে ৪৩তম মিনিটে জর্দি আলবার গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। তবে ৫৯তম মিনিটে জোসেফ পেইনসিলের গোলে সমতা নিয়ে আসে গ্যালাক্সি।
ড্রয়ে পয়েন্ট খোয়ানোর শঙ্কায় থাকা মায়ামি শেষ দিকে ৮৪তম মিনিটে পায় দ্বিতীয় গোলের দেখা। রদ্রিগো দি পলের কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের নিচু শটে বল জালে জড়ান মেসি। এবারের এমএলএসে এটি মেসির ১৯তম গোল।
এরপর ম্যাচের ৮৯তম মিনিটে মায়ামিকে তৃতীয় গোলেরও ব্যবস্থা করে দেন মেসি। তাঁর চমৎকার ব্যাকহিল থেকে বল পেয়ে গোল করেন লুইস সুয়ারেজ।
এবারের লিগে এটি ইন্টার মায়ামির ১৩তম জয়। ২৪ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্স পয়েন্ট তালিকায় চার নম্বরে আছে মায়ামি, শীর্ষে থাকা ফিলাডেলফিয়া ৩ ম্যাচ বেশি গেলে ৬ পয়েন্ট সামনে।
মায়ামির পরের ম্যাচ বুধবার লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে তাইগ্রেস ইউএএনএলের বিপক্ষে।