একসঙ্গে চার রায়ান, এমন খেলোয়াড় বদল আগে দেখেছে কি ফুটবল

খেলার মাঠে খেলা তো হয়ই, এর বাইরে হয় বিচিত্র অনেক কিছুই। মাঠে ও মাঠের বাইরের বিচিত্র সব ঘটনা নিয়েই এ আয়োজন।
ঘটনাটি গত শনিবারের। ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে লড়াই করছিল সাউদাম্পটন ও রেক্সহাম। প্রিমিয়ার লিগ থেকে নেমে যাওয়া সাউদাম্পটন ও লিগ ওয়ান থেকে উঠে আসা রেক্সহামের ম্যাচটির বয়স যখন ৭২ মিনিট, দুই দলই দুজন করে খেলোয়াড় বদলি করার সিদ্ধান্ত নিল। একসঙ্গে এত খেলোয়াড় বদল করাটা নতুন কিছু নয়। তবে সাউদাম্পটন ও রেক্সহাম যাঁদের অদলবদল করল, তাঁদের নামগুলোই ওই সময়কে একটু আলাদা করেছে। অদলবদল হওয়া আট খেলোয়াড়ের চারজনের নামের প্রথম অংশই যে ছিল ‘রায়ান’! চতুর্থ রেফারির কাছের সাইডলাইন তখন পুরোপুরিই রায়ানময়।
সবার আগে আসে রায়ান ম্যানিংয়ের নাম। মিডফিল্ডার ওয়েলিংটনকে উঠিয়ে এই ডিফেন্ডারকে মাঠে নামায় সাউদাম্পটন। রায়ান নামের কারও নাম আসেনি ওই সাউদাম্পটনের দ্বিতীয় বদলিতে। মিডফিল্ডার ফ্লিন ডাউনসের বদলে নামেন স্ট্রাইকার ক্যামেরন আর্চার।
তৃতীয় বদলটি করে রেক্সহাম। স্ট্রাইকার জশ উইন্ডাসকে উঠিয়ে আরেক স্ট্রাইকার রায়ান হার্ডিকে নামায় তারা। সর্বশেষ অদলবদলের দুই খেলোয়াড়ের নামই ছিল রায়ান, দুজনই রেক্সহামের মিডফিল্ডার। রায়ান বারনেটের বদলে নামেন রায়ান লংম্যান।
রায়ানদের ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে সাউদাম্পন।