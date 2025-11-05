ইয়ামাল রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড় হওয়ার মতো নন, বললেন সাবেক রিয়াল তারকা

বেফাঁস এক মন্তব্য করে এখন একের পর এক রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়দের তোপের মুখে পড়ছেন বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল।
‘রিয়াল মাদ্রিদ চুরি করে আর অভিযোগ করে’—সর্বশেষ এল ক্লাসিকোর আগে ইয়ামালের এ মন্তব্য ভালোভাবে নেননি রিয়ালের খেলোয়াড়েরা। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত ২৬ অক্টোবর বার্সেলোনার বিপক্ষে ২–১ গোলে জিতে মাঠেই জবাব দিয়েছে রিয়াল।
তবে বার্সেলোনার এই তরুণ ফরোয়ার্ডের প্রতি রিয়ালের ক্ষোভ বোধ হয় এখনো কমেনি। রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক তারকা ফরোয়ার্ড ইভান জামোরানো সম্প্রতি আবার তোপ দেগেছেন ইয়ামালের দিকে।
এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ইয়ামালের মধ্যে ‘রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড় হওয়ার মতো আত্মা বা সারবস্তু’ নেই। তাঁর এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক।
তবে ইয়ামালকে নিয়ে এমন কথা বললেও বার্সেলোনারই আরেক খেলোয়াড় পেদ্রিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন জামোরানো। চিলির সাবেক এই ফরোয়ার্ডের মতে, পেদ্রি ‘অসাধারণ’। বলেছেন, বার্সেলোনার উচিত ইয়ামালকে একটু ভালোভাবে পথ দেখানো, বিশেষ করে মাঠের বাইরে কীভাবে নিজেকে সামলাতে হয়।
স্প্যানিশ টেলিভিশন অনুষ্ঠান এল চিরিঙ্গিতোর উপস্থাপক হোসে পেদ্রেরলের সঙ্গে এক আড্ডায় জামোরানো বলেন, ‘আমি হলে ইয়ামালকে রিয়াল মাদ্রিদের দলেই নিতাম না। সে প্রতিভাবান, নিঃসন্দেহে তারকা। কিন্তু সে রিয়াল মাদ্রিদের আত্মা বহন করে না। পেদ্রিকে নিতাম। সে-ও তারকা, কিন্তু তার মধ্যে আছে বিনয় ও পরিমিতিবোধ। সে তখনই কথা বলে, যখন সত্যিই দরকার পড়ে। পেদ্রির মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদের আত্মা আছে।’
১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মাদ্রিদের হয়ে খেলা জামোরানো আরও যোগ করেন, ‘রিয়াল মাদ্রিদ এমন এক দল, যাদের আলাদা আভিজাত্য আর সংস্কৃতি আছে। যারা এই সাদা জার্সি পরে, তাদের সেই রুচি আর সংযম দেখাতে হয়। আমি কখনো শুনিনি মেসি বলেছে, রিয়াল মাদ্রিদ চুরি করে—অথচ সে পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়।’
তবে সমালোচনার পাশাপাশি জামোরানো দিয়েছেন পরামর্শও। তাঁর বিশ্বাস, সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে ইয়ামাল একদিন কিংবদন্তি হতে পারেন। ‘ওকে গাইড করতে হবে। তাহলেই সে বড় খেলোয়াড় হবে। ইতিহাসে নাম লেখাতে পারে যারা, সেই খেলোয়াড়েরা আলাদা ধাতুতে গড়া।’—বলেছেন জামোরানো।
ইয়ামালের সময়টা আসলে একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। মাঠে ও মাঠের বাইরে একের পর এক সমস্যায় পড়ছেন তিনি। পুরোনো কুঁচকির চোট তাঁকে ভোগাচ্ছে বেশ। মাঠের বাইরে ব্যক্তিগত জীবন কাটছে কিছুটা অস্থিরতায়। গায়িকা নিকি নিকোলের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পর থেকেই তাঁকে নিয়ে নানা গুঞ্জন।
গোল ডট কমের খবর, বার্সেলোনার কোচ হান্সি ফ্লিকও নাকি কিছুটা বিরক্ত ইয়ামালকে নিয়ে। বিশেষ করে মাঠের বাইরের বিষয় নিয়ে তাঁর নানা কথায়। তবে এসবের পরেও ফ্লিক তাঁর তরুণ উইঙ্গারের পাশেই আছেন।
এলচের বিপক্ষে ৩–১ গোলে জয়ের পর তিনি বলেছেন, ‘ইয়ামালের চোটটা পুরোপুরি যায়নি। তাকে এখনো তা সামলে চলতে হচ্ছে। সে নিয়মিত চিকিৎসা নিচ্ছে, অনুশীলন করছে। এটা এমন চোট, কখনো সেরে যায়, আবার ফিরে আসে। ওকে নিজেকে সামলে চলতে হবে।’