৮ ম্যাচে মাত্র ২ জয় রিয়ালের, চাকরি হারানোর শঙ্কার মুখেও ‘ইতিবাচক’ আলোনসো

লা লিগায় গত রোববার রাতে সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে হারের পর তীব্র হয়েছিল জাবি আলোনসোর ছাঁটাই হওয়ার গুঞ্জন। বলা হচ্ছিল, চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ম্যাচটা দিয়েই নির্ধারিত হবে আলোনসোর ভবিষ্যৎ। সেই ভাগ্য নির্ধারনী ম্যাচেও গতকাল রাতে হেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ২–১ গোলের এই হারের পর এখন সবার চোখ আলোনসোর চাকরি দিকে।
প্রশ্ন হচ্ছে, রিয়াল কি আলোনসোকে আরও সুযোগ দেবে, নাকি এখানেই সম্পর্কের ইতি টানবে? রিয়ালের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানতে আরেকটু হয়তো অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু মাদ্রিদের ক্লাবটির মৌসুম যে ক্রমে অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে, তা বলাই যায়।
আলোনসোর রিয়াল সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ ৮ ম্যাচের মাত্র ২টিতে জিতেছে। ব্যর্থতার এই যাত্রায় সবচেয়ে খারাপ যে ব্যাপারটি ঘটেছে তা হলো, আলোনসো কোচিংয়ে তাঁর নিজস্ব দর্শন ভুলে গেছেন।
গতকাল কথিত বাঁচা–মরার ম্যাচে সেই দর্শনটাই ফিরিয়ে আনার চেষ্টাই যেন করলেন তিনি। চোটাক্রান্ত কিলিয়ান এমবাপ্পের জায়গায় নামালেন গনসালো গার্সিয়াকে। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে গনসালো আলোনসোর বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এরপর ফেদেরিকো ভালভের্দেকে খেলালেন রাইট–ব্যাক হিসেবে, যদিও এ ভূমিকায় তিনি স্বচ্ছন্দ নন।
এরপর মিডফিল্ডে জায়গা পেলেন দানি সেবায়োস, আর তাই আরদা গুলেরকে বসে থাকতে হলো বেঞ্চে। উইংয়ে আলোনসো ভরসা রাখলেন ৩২ ম্যাচ ধরে গোলখরায় ভুগতে থাকা রদ্রিগোর ওপর। তবে রদ্রিগো গোল করে শেষ পর্যন্ত খরা দূর করেছেন।
খেলোয়াড়দের খেলার ধরনই বলে দিচ্ছিল, তাঁরা কোচের জন্যই লড়াই করছেন। যদিও লড়াই করেও ঘরের মাঠে শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ফল পায়নি রিয়াল। হারলেও তা অবশ্য লজ্জাজনকও ছিল না। এটুকুই হয়তো আপাতত আলোনসোর চাকরি টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট হতে পারে।
ম্যাচ শেষে রিয়াল কোচ আলোনসো বলেছেন, ‘ফলাফল যেমন হওয়ার ছিল, হয়েছে। আপনি এটাকে কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন, সেটা আলাদা বিষয়। বহু কোচেরই এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। আমাদের এটাকে মেনে নিয়েই এগোতে হবে, বিশেষ করে রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবে। আমাদের শান্ত থাকতে হবে, দায়িত্বশীল হতে হবে, নিজেদের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করতে হবে। পাশাপাশি এটাও বুঝতে হবে যে পরিস্থিতি বদলাতে পারে। ফল খারাপ হলেও আমি ইতিবাচক কিছু দিক দেখেছি। আমরা এখনো লড়াইয়ের ভেতরেই আছি।’
তবে পারফরম্যান্স যেমনই হোক, শিষ্যদের এই মুহূর্তে নিজের পাশে পাচ্ছেন আলোনসো। পুরো স্কোয়াড কোচের পাশে আছে বলে হারের পর জানিয়েছেন রিয়ালের গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া, ‘সাম্প্রতিক সময়টা আমাদের জন্য ভালো যাচ্ছে না। আজ আমরা দেখিয়েছি, দল কোচের পাশেই আছে। আমরা শক্ত এক প্রতিপক্ষের কাছে হেরেছি। যদি আমরা এই ম্যাচে ভালো ছন্দ নিয়ে খেলতে নামতাম, হারলেও কেউ কিছু বলত না। পরিস্থিতি জটিল, আমি সেটা বুঝি। কিন্তু আমরাও সবাই উদ্বিগ্ন। তারপরও আমরা সম্পূর্ণভাবে কোচের পাশে আছি।’
কোচের পাশে থাকার কথা বলেছেন রিয়াল মিডফিল্ডার জুড বেলিংহামও, ‘শতভাগ কোচের পাশে আছি। ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক দারুণ, দলের অনেক খেলোয়াড়েরই তা–ই। মৌসুমের শুরুর দিকের ম্যাচগুলো শেষে আমাদের মধ্যে দারুণ কিছু আলোচনা হয়েছে। আমরা অনুভব করেছিলাম যে খারাপ ফর্মের ধাপটা পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু শেষ দুই ম্যাচে আবার আমরা নিজেদেরই হতাশ করেছি। কেউ অবশ্য হাল ছেড়ে দিচ্ছে না, কেউ অভিযোগ করছে না বা ভাবছে না যে মৌসুমটা শেষ।’