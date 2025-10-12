মেসির আবারও জোড়া গোল, মায়ামির বড় জয়

গতকাল বাংলাদেশ সময় সকালে মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ডে বসে জাতীয় দল আর্জেন্টিনার জয় উপভোগ করেছিলেন লিওনেল মেসি। ম্যাচ শেষে আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি বলেছিলেন, তাঁর সিদ্ধান্তেই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে মেসিকে। আর্জেন্টিনা দলে বিশ্রাম পেলেও আজ মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে বিশ্রাম পাননি মেসি।
আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের যুক্তরাষ্ট্র সফরের মধ্যেই আটলান্টার বিপক্ষে মায়ামির হয়ে শুরু থেকেই খেলেছেন তিনি। দলের ৪-০ গোলের জয়ে জোড়া গোলের পাশাপাশি করেছেন একটি সহায়তাও।
মায়ামির সাপোর্টার্স শিল্ড ধরে রাখার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছিল আগের ম্যাচেই। এরপরও অবশ্য পূর্ণ শক্তি নিয়েই আজ চেজ স্টেডিয়ামে মাঠে নেমেছিল তারা। শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে চেষ্টা করে গোল আদায়ের। যদিও গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৩৯ মিনিট পর্যন্ত। ডান প্রান্তে বক্সের কাছাকাছি জায়গায় বল পেয়েছে দুই ডিফেন্ডারের ফাঁদ এগিয়ে দারুণ এক শটে লক্ষ্যভেদ করেন মেসি।
বিরতির পর ম্যাচের ৫২ মিনিটে জর্দি আলবাকে গোলে সহায়তা করেন মেসি। অধিনায়কের লম্বা করে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়েই গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে জালে জড়ান আলবা। এর ফলে ক্যারিয়ারে মেসির অ্যাসিস্ট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯৬-তে, ৪ শর মাইলফলক স্পর্শ করতে দরকার আর ৪টি অ্যাসিস্ট।
এরপর ৬১ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে ম্যাচের তৃতীয় গোলটি করেন লুইস সুয়ারেজ। ৮৭ মিনিটে মেসি নিজের দ্বিতীয় ও দলের চতুর্থ গোলটি আদায় করে নেন আলবার সহায়তায়। এটি চলতি মৌসুমে এমএলএসে মেসির ২৬তম গোল। যা লিগের সর্বোচ্চ।
এদিন ম্যাচ শেষে বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয় কদিন আগে ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়া আলবাকে। এ সময় স্প্যানিশ তারকাকে সম্মান জানিয়ে একটি ভিডিও প্রামাণ্যচিত্রও দেখানো হয়। প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আলবা বলেছেন, ‘আমি মনে করি আমার ক্যারিয়ারটা খুবই ভালো কেটেছে। সব দিক থেকেই সুবিধাজনক দলগুলোতে ছিলাম। এই ভিডিওতেও সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে।’
আলবা আরও যোগ করেন, ‘ক্লাবের পক্ষ থেকে এটা ছিল দারুণ এক চমক। কারণ এতে বিভিন্ন ক্লাবের কয়েকজন কোচকে দেখেছি যাদের অধীনে আমি খেলেছি। সত্যি বলতে, এটি ছিল বিশেষ এক অনুভূতি, আর আমি আমার অর্জনগুলোর জন্য গর্বিত। এখন আমি নাশভিলের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটা খেলার অপেক্ষা। এরপর প্লেঅফ এবং আশা করি সেখানে জিততে পারব।’
এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমের শেষ ম্যাচটি ইন্টার মায়ামি খেলবে আগামী ১৯ অক্টোবর নাশভিলের বিপক্ষে।