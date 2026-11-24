জাতীয় দলের জার্সি ছেড়েছেন, কিন্তু এখনো তাঁরা মাঠে ছুটছেন, দর্শকমনে জাগাচ্ছেন রোমাঞ্চ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গাটাও আছে অটুট। একজনের বয়স ৪১, আরেকজনের ৩৯। বুঝতেই পারছেন মানুষ দুটি লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
ঠিক এ মুহূর্তে দুই কিংবদন্তিকে নিয়ে এখন একটাই আলোচনা। ১০০০ গোলের মাইলফলক কে ছোঁবেন সবার আগে? এ প্রশ্নের উত্তরে রোনালদো বেশ কিছুটা এগিয়ে। ক্লাব ও দেশের জার্সি মিলিয়ে ১৩৪৪ ম্যাচে তাঁর গোল ৯৮৬। চাই আর ১৪ গোল। মেসি ১১৮৫ ম্যাচে করেছেন ৯৩৭ গোল। তাঁর চাই আরও ৬৩ গোল।
পর্তুগাল জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ায় আল নাসরের হয়ে হাজার গোলের মাইলফলক ছুঁতে হবে রোনালদোকে। এ বছর সৌদি ক্লাবটির হয়ে দেশটির ঘরোয়া ফুটবলে আরও ৭ ম্যাচ খেলবেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি।
আল সাদ (২৪ নভেম্বর), আল হাজম (২৮ নভেম্বর), আল কাদসিয়াহ (৪ ডিসেম্বর), আল গারাফা (৮ ডিসেম্বর), আল শাবাব (১২ ডিসেম্বর), আল ফাইহা (১৬ ডিসেম্বর) ও আল খুলুদের (২০ ডিসেম্বর) মুখোমুখি হবে রোনালদোর আল নাসর। তবে সবকিছু নির্ভর করছে রোনালদোর ফিটনেসের ওপর এবং এই সূচিও পরিবর্তন হতে পারে।
অর্থাৎ এই বছরের মধ্যে হাজার গোলের মাইলফলক ছুঁতে রোনালদোকে হাতে থাকা ৭ ম্যাচে ১৪ গোল করতে হবে। ম্যাচপ্রতি চাই গড়ে ২টি করে গোল। রোনালদো কি পারবেন? না পারলেও ক্ষতি নেই। ২০২৭ সাল তো আছেই। এ বছর রোনালদো অবশ্যই ভালো ফর্মে আছেন। দেশ ও ক্লাবের হয়ে ৪৩ ম্যাচে করেছেন ২৯ গোল।
এই ফর্ম ধরে রাখতে পারলে চলতি বছর না পারলেও আগামী বছর জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারিতে মাইলফলকটির দেখা পেতে পারেন রোনালদো। সেটা না হলেও আল নাসরের ২০২৬-২৭ মৌসুম শেষে রোনালদোকে হাজার গোলের চূড়ায় দেখা যেতে পারে। আগামী বছর মে মাসে আল নাসরের চলতি মৌসুম শেষ হবে।
মেসি হাজার গোলের দৌড়ে রোনালদোর চেয়ে বেশি পিছিয়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে তাঁর বেশি সময় লাগার কথা। একটি খসড়া হিসাব হলো, ক্যারিয়ারের শুরু থেকে মৌসুমপ্রতি গড়ে প্রায় ৪০টি করে গোল করছেন মেসি। সেই হিসাবে ২০২৮ সালের জুনে হাজার গোলের মাইলফলকের দেখা পেতে পারেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। দেশ ও ক্লাবের হয়ে এ বছর মোট ৪৯ ম্যাচে ৪১ গোল মেসির। এর মধ্যে ক্লাবের হয়ে ৩৭ ম্যাচে করেছেন ৩০ গোল।