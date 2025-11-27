পাফোসের ব্রাজিলিয়ান তারকা ডেভিড লুইজ
চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোলের রেকর্ড কার

চ্যাম্পিয়নস লিগে গতকাল রাতে মোনাকোর সঙ্গে ২–২ গোলে ড্র করে সাইপ্রাসের ক্লাব পাফোস। এই ম্যাচে ১৮ মিনিটে পাফোসের প্রথম গোলটি করে রেকর্ড বইয়ে উঠে এসেছেন ব্রাজিলের ৩৮ বছর বয়সী ডিফেন্ডার ডেভিড লুইজ। চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোল করার তালিকায় দুইয়ে উঠে এসেছেন চেলসির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও প্রিমিয়ার লিগজয়ী এ ফুটবলার।

লুইজের আগে এতদিন চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোল করায় দুইয়ে ছিলেন ইতালিয়ান কিংবদন্তি ফ্রান্সেসকো টট্টি। রোমার হয়ে ২০১৪ সালে রাশিয়ান ক্লাব সিএসকেএ মস্কোর বিপক্ষে ৩৮ বছর ৫৯ দিন বয়সে গোল করেন টট্টি।

লুইজ গতকাল রাতে ৩৮ বছর ২১৮ দিন বয়সে গোল করে টট্টিকে পেছনে ফেললেন। চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোল করার রেকর্ডটি পর্তুগাল ও রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক ডিফেন্ডার পেপের। ২০২৩ সালে শাখতার দোনেস্কের বিপক্ষে ৪০ বছর ২৯০ দিন বয়সে গোল করে রেকর্ডটি গড়েন পর্তুগাল কিংবদন্তি।

গত আট বছরের মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগে এটাই প্রথম গোল লুইজের। এর আগে সর্বশেষ গোল করেছিলেন ২০১৭ সালে চেলসির হয়ে রোমার বিপক্ষে। অপটা আরেকটি মজার তথ্যও জানিয়েছে—এবার চ্যাম্পিয়নস লিগে আশির দশকে জন্মানো খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথম গোলটি লুইজের। গোলটি তিনি করেছেনও আশির দশকে জন্মানো মোনাকো গোলকিপার লুকাস হ্রাদেকির বিপক্ষে।

