ইয়ামাল–ওলমোর গোলে জন্মদিনে জয় বার্সার

২৯ নভেম্বর তারিখটা বার্সেলোনার সমর্থকদের জন্য বেশ আবেগের। ১২৬ বছর আগে এ দিনেই জন্ম হয়েছিল বার্সেলোনা নামের ক্লাবটির। এবার ১২৬ বছর পূর্তিটা বেশ ভালোই পার করার কথা কাতালান ক্লাবটির সমর্থকদের। দানি ওলমোর জোড়া গোল আর লামিনে ইয়ামালের ১ গোলে নিজেদের মাঠে লা লিগায় আজ আলাভেজকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে তারা।
তবে ম্যাচের শুরুতে স্বাগিতক গ্যালারিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল আলাভেজের পাবলো ইবানেজ। প্রথম মিনিটেই তাঁর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আলাভেজ। বার্সাকে সমতায় ফেরাতে বেশি সময় অবশ্য নেননি ইয়ামাল। রবার্ট লেভানডফস্কির পাস থেকে ৮ মিনিটে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান তিনি।
ইয়ামাল সমতা ফেরানোর পর ২৬ মিনিটে বার্সাকে এগিয়ে দেন ওলমো। তাঁর গোলটিতে সহায়তা করেছেন চোট কাটিয়ে এ ম্যাচ দিয়েই মাঠে ফেরা রাফিনিয়া। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে জয়সূচক গোলটি ওলমো করেছেন ইয়ামালের পাস থেকে।
এই জয়ের পর লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে বার্সেলোনা। ১৪ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট তাদের। ১৩ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। রোববার রাতে জিরোনার মাঠে খেলতে যাবে রিয়াল। সেই ম্যাচ জিতলে অবশ্য আবার শীর্ষে উঠে যাবে তারা। আর ম্যাচটি ড্র হলে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় বার্সেলোনাই থাকবে শীর্ষে।