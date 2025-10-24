১২ বছর পর থাইল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশ, প্রথমার্ধে পিছিয়ে ঋতুপর্ণারা

১২ বছর পর থাইল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নেমে আগের হিসাব পাল্টানোর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের।
তবে ব্যাংককের থনবুরি বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল মাঠে প্রীতি ম্যাচের প্রথমার্ধে সেই স্বপ্নে আপাতত ধাক্কা খেয়েছে বাংলাদেশ। স্বাগতিক থাইল্যান্ডের কাছে ১–০ গোলে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে গেছেন ঋতুপর্ণা-আফঈদারা।
বাংলাদেশ নারী দল এর আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে একবারই মুখোমুখি হয়েছিল, ২০১৩ সালের এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে। সেই ম্যাচে ৯–০ গোলের বড় হার দেখেছিল লাল-সবুজ জার্সিধারীরা। দীর্ঘ এক যুগ পর আবারও মুখোমুখি দুই দল।
ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার না হওয়ায় দেশের ফুটবলপ্রেমীদের অপেক্ষা ফল জানার। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, প্রথমার্ধেই স্বাগতিকরা এগিয়ে গেছে এক গোল করে।
এ ম্যাচ দিয়েই সাড়ে তিন মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরেছে বাংলাদেশ নারী দল।
একই সঙ্গে আগামী বছরের এএফসি এশিয়ান কাপের প্রস্তুতিও শুরু হলো এই প্রীতি ম্যাচ দিয়ে। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে থাইল্যান্ড ৫৩তম, বাংলাদেশ আছে ১০৪ নম্বরে। ম্যাচের আগে গোলকিপার রুপনা চাকমা বলেছিলেন, ‘অবশ্যই সেরাটা দিতে চাই, আমাদের লক্ষ্য জেতা।’