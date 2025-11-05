আবাহনীর ওপরও ফিফার নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবল লিগের বড় ক্লাবগুলো একের পর এক ফিফার নিষেধাজ্ঞায় পড়ছে।
বসুন্ধরা কিংস, মোহামেডানের পর ঢাকা আবাহনী লিমিটেডের ওপরও খেলোয়াড় নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ফিফা।
আবাহনী গত বছর ৫ আগস্টের আগে তিনজন বিদেশি ফুটবলারকে চুক্তিবদ্ধ করেছিল। সরকার পরিবর্তনের পর হামলা-ভাঙচুরে বিপর্যস্ত ক্লাবটি পরে তাঁদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে।
সেই বিদেশি ফুটবলারদেরই একজন ফিফায় অভিযোগ করেন, যাঁর পাওনা ৬০ হাজার ডলারের বেশি বলে জানা গেছে।
ফিফা জানিয়ে দিয়েছে, চুক্তি বাতিল দুই পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে হতে পারত। কিন্তু আবাহনী একতরফাভাবে চুক্তি বাতিল করায় ক্লাবটিকে শাস্তি পেতে হচ্ছে।