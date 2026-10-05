আর্জেন্টিনা দলে শেষবারের অনুশীলনে মেসি

শেষ সময়টা এসেই গেল।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচের আগে শেষবারের মতো জাতীয় দলের অনুশীলনে নামলেন লিওনেল মেসি। বুধবার বাংলাদেশ সময় ভোরে বেনিনের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামার আগে শেষ অনুশীলন করেছে আর্জেন্টিনা।
আগেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়া মেসি শেষ ম্যাচের জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আর্জেন্টিনায় পৌঁছেছেন দুই দিন আগে। ছিলেন নিজের শহর রোজারিওতে। এরপর গতকাল বুয়েনস এইরেসে ফিরে যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টাইন ফূটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) অনুশীলন মাঠে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেসির জাতীয় দলে যোগদানের কয়েকটি ছবি প্রকাশ করে আর্জেন্টিনা দলের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে ‘সিনিয়র টিমে স্বাগত, অধিনায়ক’। সঙ্গে লেখা হয় ‘ভরপুর রোমাঞ্চ’। পোস্টটি প্রকাশের পরপরই সেটি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। পরে মেসির বল পায়ে অনুশীলনের ছবিও প্রকাশ করে এএফএ।
এবারের ফিফা উইন্ডোয় প্রথমে বলিভিয়ার বিপক্ষে, এরপর বুরকিনা ফাসোর বিপক্ষে মেসিকে ছাড়াই খেলেছে আর্জেন্টিনা। বেনিন ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপের পর আবার জাতীয় দলে ফিরছেন মেসি, আর এই ফেরা শেষবারের জন্য। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বুধবার ভোর ৫টায়, বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির বিদায়ী ম্যাচকে স্মরণীয় করে তুলতে একটি বিশেষ জার্সি তৈরি করা হয়েছে। আকাশি-সাদা জার্সির মাঝখানে জাতীয় পতাকার সূর্যের প্রতীক, আর মেসির নাম ও নম্বর লেখা সোনালি রঙে। ম্যাচ শেষে জার্সিটি তাঁর ব্যক্তিগত জাদুঘরে রাখার কথা রয়েছে।
বেনিন ম্যাচের আগে মেসি ও কোচ লিওনেল স্কালোনির সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে। এরপরই অপেক্ষা সেই মুহূর্তের—আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসিকে শেষবারের মতো মাঠে দেখার।