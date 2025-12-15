ট্রফি নিয়ে দেখার মতোই উদ্‌যাপন করলেন এআইইউবির খেলোয়াড়েরা
ফুটবল

ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

ছবিতে রুদ্ধশ্বাস ফাইনালের গল্প

খেলা ডেস্ক
ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের ফাইনালে টাইব্রেকারে গণ বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (এআইইউবি)। ফাইনালের ছবি তুলেছেন শামসুল হক।
দুই দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে মাঠে প্রবেশ করছেন রেফারি ও লাইন্সম্যানরা। আজ ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে
ম্যাচ শুরুর আগে রেফারিদের সঙ্গে গণ বিশ্ববিদ্যালয় ও এআইইউবির খেলোয়াড়েরা
এই ট্রফিটার জন্যই লড়াই হয়েছে
নির্ধারিত সময়ে দুই দলই লড়েছে সমান তালে। কোনো দলই দেখা পায়নি গোলের দেখা
বল দখলের এই লড়াইয়ে কে জিতেছিলেন?
গ্যালারিতে দর্শকের কমতি ছিল না
টাইব্রেকারে দুই দলই গোল করে প্রথম ৬টি করে শটে। গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম শটটি ফিরিয়ে দিয়েই পার্থক্য গড়েন এআইইউবির গোলরক্ষক মেহেদী হাসান
মেহেদী হাসানের গোল বাঁচানোর উল্লাস
পরের শটে এআইইউবির রাশেদুল ইসলাম জিহান গোল করতেই উল্লাসে ফেটে পড়ে এআইইউবি
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের হারের হতাশা
টাইব্রেকারের নায়ক মেহেদী হাসানকে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে উদ্‌যাপন এআইইউবির
রানার্সআপের ট্রফি নিচ্ছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাফায়েল টুডু হয়েছেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতা
পুরস্কার মঞ্চে উপস্থিত আয়োজক ও অতিথিরা
চ্যাম্পিয়নের পুরস্কার নিচ্ছে এআইইউবি
ট্রফি নিয়ে দেখার মতোই উদ্‌যাপন করলেন এআইইউবির খেলোয়াড়েরা
ট্রফি নিয়ে চ্যাম্পিয়ন এআইইউবির আনুষ্ঠানিক ফটো সেশন
