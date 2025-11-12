অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ব্রাজিলিয়ান তারকা অস্কার, ছাড়তে পারেন ফুটবলও

হৃদ্রোগজনিত সমস্যার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার অস্কার। তাঁর ক্লাব সাও পাওলো এই খবর নিশ্চিত করেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সাম্প্রতিক এই শারীরিক সমস্যার কারণে এখন অবসর নেওয়ার কথাও ভাবছেন অস্কার।
৩৪ বছর বয়সী অস্কার বাররা ফুন্ডা ট্রেনিং সেন্টারে এক্সারসাইজ বাইকে ফিটনেস পরীক্ষা দিতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি পায়ের পেশির চোট থেকে সেরে উঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিলেন। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই ফিটনেস পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছিল ব্রাজিলের হয়ে ২০১১ থেকে ২০১৫ এর মধ্যে ৪৮ ম্যাচ খেলা এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারকে।
অসুস্থ হওয়ার পর অস্কারকে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে নেওয়া হয়। জরুরি চিকিৎসার পর তিনি বর্তমানে স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন। চিকিৎসকেরা আরও কিছু পরীক্ষা–নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর অবস্থা পর্যালোচনা করছেন, যে কারণে অস্কারকে বর্তমানে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
ব্রাজিলের সিরি আ দল সাও পাওলোর বিবৃতিতে বলা হয়, ‘নিয়মিত প্রক্রিয়া মেনে এবং খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি সম্মান জানিয়ে চিকিৎসক দলের কাছ থেকে নতুন তথ্য পাওয়া গেলে অস্কারের সম্মতিতে তা প্রকাশ করা হবে।’
অস্কার গত ডিসেম্বরে তিন বছরের চুক্তিতে সাও পাওলোতে যোগ দেন। শাংহাই পোর্ট ও চেলসিতে সফল সময় কাটিয়ে নিজের শৈশবের ক্লাবে ফিরে যান তিনি। এরপর গত জুলাইয়ে চোটে পড়েন। কোমরের হাড়ে ফাটলসহ একাধিক চোটের কারণে এ বছর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ব্রাজিলের সাবেক এই আন্তর্জাতিক তারকা মাত্র ২১টি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন।
দারুণ সম্ভাবনা নিয়ে ব্রাজিলের ফুটবলে আসা অস্কার জাতীয় দলের হয়ে শেষবার খেলেছেন ২০১৫ সালে। এর আগে জার্মানির বিপক্ষে ২০১৪ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ব্রাজিলের ৭–১ গোলে হারা ম্যাচে দলের একমাত্র গোলটি করেছিলেন তিনিই।
ব্রাজিলের হয়ে ১২ গোল করেছেন অস্কার। গত ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ৫২ সদস্যের প্রাথমিক দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল অস্কারকে। পরে অবশ্য চূড়ান্ত ২৩ জনের দলে জায়গা পাননি তিনি।