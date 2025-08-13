হামজাকে নিয়েই স্কোয়াড, ৫ ফুটবলার নিয়ে শুরু ক্যাম্প

সাধারণত ক্যাম্প শুরুর আগেই খেলোয়াড় তালিকা ঘোষণা করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। এবার সেটা করেনি। তবে জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান আজ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় নেপাল ম্যাচের ২৪ জনের প্রাথমিক স্কোয়াডে আছেন হামজা চৌধুরীও।
যদিও হামজাকে তখন পাওয়া যাবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে বাফুফে চেষ্টা করছে তাঁকে নিয়েই মাঠে নামতে। আমের বলেছেন, ‘কোচের ২৪ জনের প্রাথমিক তালিকায় হামজা আছেন। এরই মধ্যে তাঁর ক্লাব লিস্টার সিটিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। হামজাকে সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে খেলানোর জন্য তাঁর ক্লাবের সঙ্গে ফেডারেশনের আলোচনা চলমান।’
৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে নেপালের সঙ্গে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দল। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে নেপাল আছে ১৭৬ নম্বরে, বাংলাদেশ ১৮৪ নম্বরে। বাংলাদেশ ও নেপাল—দুই দেশই এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব সামনে রেখে ম্যাচ দুটি খেলবে।
সেই দুই ম্যাচ সামনে রেখে প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু হয়েছে আজ। প্রথম দিনে মাত্র পাঁচ ফুটবলার ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন। জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াও যোগ দেননি। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ খেলা আবাহনীর পাঁচ ফুটবলার ১৪ আগস্ট এবং কিংসের ১০ জন ১৫ আগস্ট ক্যাম্পে যোগ দেবেন।
এ ব্যাপারে জাতীয় দলের ম্যানেজার বলেন, ‘জামাল এক দিন সময় চেয়েছে ফেডারেশনের কাছে। আবাহনী, কিংস ছাড়া অন্য ক্লাব সেভাবে অনুশীলন শুরু করেনি। ফুটবলাররা যেন জিম বা ফিটনেস নিয়ে কাজ করতে পারে, এ জন্যই ক্যাম্পে ডেকেছেন কোচ।’
নিয়ম অনুযায়ী, ফিফা উইন্ডোতে ম্যাচের ৭২ ঘণ্টা আগে জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার ছাড়তে বাধ্য ক্লাবগুলো। আন্তর্জাতিক এই নিয়ম থাকলেও এবার সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে শমিত সোমকে পাচ্ছে না বাংলাদেশ। আমের জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরে ক্লাবের হয়ে ম্যাচ আছে শমিতের। সে জন্য তিনি প্রাথমিক তালিকায়ও নেই।
অক্টোবরে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়েতে হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দল। ৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে আর ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের মাঠে হবে ম্যাচ দুটি। বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলে ১ পয়েন্ট পাওয়া বাংলাদেশের অবস্থান তালিকার ৩ নম্বরে।
হংকং দুই ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে। দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে সিঙ্গাপুর আর বাংলাদেশের সমান ১ পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ স্থানে ভারত।