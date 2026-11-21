চোটের কারণে কয়েক মাসের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেইনকে। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে খেলতে গিয়ে বাঁ পায়ের গোড়ালির লিগামেন্টে চোট পেয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার।
গতকাল বুন্দেসলিগায় কোলনের বিপক্ষে বায়ার্নের ১-১ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচে চোট পান কেইন। ম্যাচের ২০ মিনিটে কোলনের ডিফেন্ডার জোয়েল শ্মিডের সঙ্গে সংঘর্ষের পর মাঠে পড়ে যান তিনি। প্রথমে খেলা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুঁড়িয়ে মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। তাঁর বদলি হিসেবে নামেন টম বিচফ।
বায়ার্ন মিউনিখ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কেইনের বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ‘সিনডেসমোটিক লিগামেন্ট’ ছিঁড়ে গেছে। এ কারণে ‘আগামী কয়েক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে’ তাঁকে।
ম্যাচে অবশ্য শুরুতে পিছিয়ে পড়েছিল বায়ার্ন। ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ দলের উইঙ্গার মাইকি মুর কোলনকে এগিয়ে দেন। টটেনহাম থেকে ধারে কোলনে খেলছেন এই তরুণ। পরে নাথানিয়েল ব্রাউনের গোলে সমতা ফেরায় বায়ার্ন।
এই ম্যাচ দিয়ে পাঁচ ম্যাচের অনুপস্থিতির পর ডাগআউটে ফিরেছেন বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি।
কেইনের চোটের খবরটি ইংল্যান্ডের জন্যও বড় ধাক্কা। একই দিনে উয়েফা নেশনস লিগের ড্রয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে নরওয়েকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে ইংল্যান্ড। দুই লেগের ম্যাচ দুটি হবে আগামী ২৭ ও ৩০ মার্চ। চলতি মাসে ক্রোয়েশিয়া ও স্পেনের বিপক্ষে জয়ে গোল করেছিলেন কেইন। তাঁর পারফরম্যান্সেই গ্রুপের শীর্ষে থেকে শেষ করে ইংল্যান্ড। এ সময় দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডও গড়েছেন তিনি।
চলতি মৌসুমে বুন্দেসলিগায় ১০ ম্যাচে ৪ গোলের পাশাপাশি ৮টি অ্যাসিস্ট করেছেন কেইন। চ্যাম্পিয়নস লিগে ৪ ম্যাচে তাঁর গোল ৪টি, অ্যাসিস্ট ৩টি।
২০২৩ সালের আগস্টে টটেনহাম ছেড়ে বায়ার্নে যাওয়ার পর ফিটনেসের দিক থেকে ভালো সময়ই কাটাচ্ছিলেন কেইন। তবে গোড়ালির চোট তাঁর জন্য নতুন নয়। ২০২৪ সালের মার্চেও বায়ার্নের হয়ে খেলতে গিয়ে বাঁ গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন। টটেনহামে থাকাকালে ২০১৮-১৯ মৌসুমের দ্বিতীয় ভাগে বাঁ গোড়ালির লিগামেন্টের চোটে সাতটি ম্যাচ এবং পরে একই গোড়ালির আরেক চোটে আরও ৯টি ম্যাচ খেলতে পারেননি। ২০১৭-১৮ মৌসুমে ডান গোড়ালির একই ধরনের চোটে এক মাস মাঠের বাইরে ছিলেন। ২০১৬-১৭ মৌসুমেও দুবার চোটের কারণে যথাক্রমে ছয় ও চার সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল তাঁকে।