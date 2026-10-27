গেম অব থ্রোনসের ‘সানসা স্টার্ক’ এবং আরও যে তারকারা ছিলেন লন্ডনের রাতে
খেলা ডেস্ক
ফুটবল জগতের তারকারা তো ছিলেনই, এবার ব্যালন ডি’অরের রেড কার্পেট ও মঞ্চে আলো ছড়িয়েছেন অন্য জগতের তারকারাও।
অনুষ্ঠানের সঞ্চালক কিংবদন্তি ফরাসি ফুটবলার থিয়েরি অঁরি ও ফুটবল উপস্থাপক ও কেট স্কট।নাইজেরিয়ান র্যাপার বার্না বয়।
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ব্রিটিশ উপস্থাপক কেট স্কট, সঙ্গে তাঁর স্বামী সাবেক বক্সার মালিক স্কট।
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ব্রিটিশ গায়িকা জর্জা স্মিথ।জার্মান মডেল ক্যারোলিন ডাওর।মেক্সিকো নারী দলের ফরোয়ার্ড স্কারলেট ক্যামবেরোস। এবার সেরা মেয়েদের ব্যালন ডি’অরের লড়াইয়ে ছিলেন তিনি।ফ্যাশন মডেল নন, তারা চেলসি নারী দলের ফুটবলার।ব্যালন ডি’অর ট্রফি হাতে পুতেয়াস।ব্যালন ডি’অর গালায় ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনালদো নাজারিওস্ত্রীর সঙ্গে মাইকেল ওয়েন। ইংল্যান্ডের সর্বশেষ ব্যালন ডি’অর জয়ীগত বছর ব্যালন ডি’অরজয়ী উসমান দেম্বেলে। বান্ধবীর সঙ্গে লামিনে ইয়ামালস্ত্রীর সঙ্গে বায়ার্ন তারকা হ্যারি কেইনব্রিটিশ অভিনেত্রী সোফি টার্নার, যিনি গেম অব থ্রোনসের ‘সানসা স্টার্ক’ চরিত্রের জন্য বিখ্যাত, আলো ছড়িয়েছেন লন্ডনে ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠানে।