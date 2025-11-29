ফোডেনের জোড়া গোলে জয়ে ফিরল সিটি

লিগে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে ২-১ আর চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার লেভারকুসেনের কাছে ২-০—গত এক সপ্তাহে দুই মঞ্চে দুবার হতাশ হতে হয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি সমর্থকদের।
হারের সেই ধারা আজ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ দিয়ে কাটিয়ে উঠেছে পেপ গার্দিওলার দল। ইতিহাদে লিডস ইউনাইটেডকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি।
দুটি গোল করেছেন ফিল ফোডেন, যার একটি ২-২ সমতায় থাকার পর ম্যাচের যোগ করা সময়ে।
ফোডেনের শেষের গোলের আগে সিটিকে আবারও পয়েন্ট খোয়ানোর শঙ্কায় ফেলে দিয়েছিল লিডস। অবনমন অঞ্চলের আশপাশে থাকা দলটি দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ ফুটবল খেলে ম্যাচে সমতা নিয়ে আসে।
এর আগে প্রথমার্ধে ছিল সিটির দাপট। ম্যাচের ৫৯ সেকেন্ডেই গ্যালারিকে আনন্দে ভাসিয়ে সিটিকে এগিয়ে দেন ফোডেন। ২৫তম মিনিটে ব্যবধান ২–০ করেন ইয়োস্কো গাভার্দিওল।
তবে দ্বিতীয়ার্ধের ৪৯তম মিনিটে ডমিনিক কালভার্ট–লুইন আর ৬৮তম মিনিটে লুকা এনমেকার গোলে সমতা নিয়ে আসে লিডস। এ সময় দলটির আক্রমণে ধার বাড়লে তৃতীয় গোল হজমেরও শঙ্কা জাগে সিটির।
তবে ৯১তম মিনিটে উল্টো লিডসেরই জালে সিটির তৃতীয় গোল করেন ফোডেন। এরপর দশ মিনিটের বেশি বাড়তি সময় লিড ধরে রেখে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সিটি।
মৌসুমের অষ্টম এই জয়ের সুবাদে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে গার্দিওলার দল। ১৩ ম্যাচে সিটির সংগ্রহ ২৫ পয়েন্ট। ১২ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল শীর্ষে এবং সমান ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে চেলসি তৃতীয় স্থানে।
টানা চতুর্থ ম্যাচ হেরে বসা লিডস ১১ পয়েন্ট নিয়ে ১৮তম স্থানে।