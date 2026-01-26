বিশ্বকাপের আগে আর কয়টি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল, প্রতিপক্ষ কারা

২০২৬ বিশ্বকাপের বাঁশি বাজতে আর খুব বেশি দেরি নেই। শিরোপার বড় দুই দাবিদার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ও পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল বিশ্বকাপের দল গোছাতে ব্যস্ত। মাঠের লড়াই শুরুর আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে মার্চ মাসেই আবার মাঠে নামছে এই দুই পরাশক্তি।
বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনার সামনে এখন বড় সুযোগ আরও একটি শিরোপা ঘরে তোলার। আগামী ২৭ মার্চ কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে হবে ‘ফিনালিসিমা’ ম্যাচ। দক্ষিণ আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে ইউরোজয়ী স্পেন। ২০২২ সালে এই মাঠেই বিশ্বকাপ উঁচিয়ে ধরেছিলেন লিওনেল মেসি। চেনা সেই আঙিনায় আরও একটা ট্রফির প্রত্যাশা নিয়েই যাবে আলবিসেলেস্তেরা।
স্পেনের বিপক্ষে এই হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই আরও একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এবার প্রতিপক্ষ কাতার। ৩১ মার্চ কাতারের মাঠেই হবে খেলাটি। কাতার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এরই মধ্যে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তবে ম্যাচের ভেন্যু ও সময় এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামার আগে স্কালোনির শিষ্যদের জন্য এটিই হতে পারে শেষ পরীক্ষা।
ব্রাজিলও বসে নেই। কার্লো আনচেলত্তির দলও মার্চের আন্তর্জাতিক বিরতিতে দুটি বড় ম্যাচ খেলবে। এই দুই ম্যাচের পরই ঘোষণা করা হবে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দল।
ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) জানিয়েছে, ম্যাচ দুটি হবে যুক্তরাষ্ট্রে। ২৬ মার্চ ফক্সবরোর জিলেট স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে দিদিয়ের দেশমের ফ্রান্স। বাংলাদেশ সময় রাত দুইটায় শুরু হবে সেই ধ্রুপদি লড়াই। এরপর ১ এপ্রিল সকাল ছয়টায় অরল্যান্ডোতে ব্রাজিল খেলবে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে।
এই ম্যাচগুলোতেই ব্রাজিল পরবে তাদের বিশ্বকাপের নতুন জার্সি। ফ্রান্সের বিপক্ষে তারা নামবে চিরাচরিত হলুদ জার্সিতে, আর ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে দেখা যাবে নীল জার্সিতে। মজার ব্যাপার হলো ব্রাজিল, ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়া—তিন দলেরই স্পনসর একই প্রতিষ্ঠান। তাই সব দলের গায়েই উঠবে নতুন জার্সি।
আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে ব্রাজিল খেলবে ‘সি’ গ্রুপে। সেখানে তাদের সঙ্গী মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড। অন্যদিকে আর্জেন্টিনার গ্রুপে আছে আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান। ১৬ জুন কানসাস সিটিতে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শিরোপা রক্ষার মিশন শুরু করবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।