যে ‘অভিশাপ’ নিয়ে বড়দিনের ছুটিতে আর্সেনাল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চলছে বড়দিনের ছুটির আমেজ। আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতা নিশ্চয়ই তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন? প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থান নিয়ে বড়দিনের ছুটির বিরতিতে গেছে তাঁর দল। তবে দুশ্চিন্তায় আরতেতার কপাল কুঁচকেও যেতে পারে। শীর্ষস্থান নিয়ে বড়দিনের ছুটি কাটিয়ে মাঠে ফিরে আর্সেনাল যে কখনোই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যটা পূরণ করতে পারেনি।
গত তিন মৌসুমের কথাই ধরুন। লিভারপুল পারলেও আর্সেনাল পারেনি। গত মৌসুমে লিভারপুল শীর্ষস্থান নিয়ে বড়দিনের ছুটিতে যায়। মৌসুমের পরের অর্ধে মাঠে ফিরে ঠিকই প্রিমিয়ার লিগ জিতেছে। কিন্তু আর্সেনাল? ২০২৩-২৪ ও ২০২২-২৩ মৌসুমে ঠিকই শীর্ষস্থান নিয়ে বড়দিনের ছুটিতে গিয়েছে। ছুটি কাটিয়ে মাঠে ফিরে দুবারই লিগে দ্বিতীয় হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।
এবার কি পারবে আর্সেনাল? ১৭ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আরতেতার দল। সমান ম্যাচে ২ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে দুইয়ে পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি। অ্যাস্টন ভিলাসহ টেবিলে শীর্ষস্থানে থাকা তিন দলের মধ্যে ব্যবধান খুব কম। আর্সেনালের সঙ্গে মাত্র ৩ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে তিনে ভিলা। অর্থাৎ বড়দিনের ছুটি কাটিয়ে মাঠে ফেরার পর আর্সেনালের আসলে পা হড়কানোর কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আর্সেনালকে চিনে থাকলে নিশ্চয়ই এটাও জানা, মৌসুমের শুরুতে পয়েন্ট তালিকার নেতৃত্ব দিয়ে পরের অর্ধে দম হারিয়ে ফেলাও রীতিমতো ‘অভ্যাস’ বানিয়ে ফেলেছে তারা।
একটি পরিসংখ্যানও দাঁড়িয়েছে আর্সেনালের বিপক্ষে। বড়দিনে টেবিলে শীর্ষস্থানে থেকে আর্সেনাল কখনোই ইংল্যান্ডের শীর্ষস্থানীয় লিগ জিততে পারেনি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আর্সেনাল সমর্থকদের জন্য চিন্তার আরও কারণ আছে।
গত ১৭ বছরে পয়েন্ট টেবিলে দুইয়ে থেকে বড়দিনের ছুটিতে যাওয়া কোনো দলের লিগ জিতে নেওয়ার ঘটনা দেখা গেছে মাত্র দুবার। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ মৌসুম। এ দুবারই সিটি বড়দিনের ছুটিতে যাওয়ার আগে ছিল পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় অবস্থানে। আর শীর্ষে? আগেই বলা হয়েছে আর্সেনাল। এবারও কিন্তু প্রেক্ষাপট তেমনই। বড়দিনের আগে আর্সেনাল শীর্ষে, সিটি দুইয়ে!