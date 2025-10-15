আন্তর্জাতিক ফুটবলে গোল করানোর রেকর্ড মেসির

আনন্দের খবরটা লিওনেল মেসির মুখ থেকেই শুনেছেন লিওনেল স্কালোনি। আর্জেন্টিনার কোচ ম্যাচ শেষে বললেন সে কথা, ‘গতকাল তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম খেলতে প্রস্তুত কি না। সে বলেছে হ্যাঁ। এটা সব সময়ই আমাদের জন্য আনন্দের ব্যাপার।’
ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে গত শনিবারের প্রীতি ম্যাচটি খেলেননি মেসি। তার আগে ইন্টার মায়ামির হয়ে ২৭ দিনে ৭ ম্যাচ খেলায় তাঁকে বিশ্রাম দেয় আর্জেন্টিনার টিম ম্যানেজমেন্ট। আজ পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচটি খেলতে চেয়েছিলেন বলেই কোচকে ‘হ্যাঁ’ বলে দেন। আর কে না জানেন, মেসি মাঠে নামলে কী ঘটে—দুর্দান্ত নৈপুণ্য, গোল, নয়তো গোল করানো কিংবা নতুন রেকর্ড। আজ অবশ্য একটু কম-ই দেখা গেল। মানে শুধু গোলটাই করতে পারেননি। কিন্তু দুটি গোল করিয়েছেন এবং তাতে হয়েছে নতুন এক রেকর্ড।
আর্জেন্টিনার ৬-০ গোলে জয়ের এ ম্যাচে প্রথমার্ধে গঞ্জালো মন্তিয়েলকে দিয়ে গোল করান মেসি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এটা ছিল মেসির ৫৯তম ‘অ্যাসিস্ট’ (গোল করানো)। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এত দিন গোল করানোয় শীর্ষে ছিলেন ব্রাজিলের তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার। ২২ মিনিটে মেসি ওই গোলটি করিয়ে দিয়ে প্রথমে তাঁর রেকর্ডে ভাগ বসান। এরপর টপকে যান ৮৪ মিনিটে লাওতারো মার্তিনজকে দিয়ে গোল করিয়ে। আর্জেন্টিনার জার্সিতে এ নিয়ে ৬০ গোল করালেন মেসি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে গোল করানোয় মেসির ওপরে আর কেউ নেই।
মেসি ও নেইমারের পরে তৃতীয় ৫৮ গোল করানো যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফরোয়ার্ড ল্যান্ডন ডনোভান। সমান ৫৩টি করে গোল করিয়েছেন হাঙ্গেরি কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাস ও বেলজিয়াম কিংবদন্তি কেভিন ডি ব্রুইনা। ৫০ গোল করিয়েছেন হাঙ্গেরির আরেক কিংবদন্তি স্যান্দর ককসিস। পেলে করিয়েছেন ৪৭ গোল।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে গোল করানোয় মেসির ধারেকাছেও কেউ নেই। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮ গোল করিয়েছেন ১৪৫ ম্যাচ খেলা সাবেক উইঙ্গার আনহেল দি মারিয়া। মেসি খেলেছেন ১৯৫ ম্যাচ। ২৬ গোল করিয়ে এ তালিকায় তৃতীয় ডিয়েগো ম্যারাডোনা। আরিয়ে ওর্তেগা ২১ গোল করিয়ে চতুর্থ এবং ১৭ গোল করিয়ে পঞ্চম হুয়ান রোমান রিকেলমে। গঞ্জালো হিগুয়েইন ও সের্হিও আগুয়েরোকে দিয়ে সর্বোচ্চ ৯ গোল করিয়েছেন মেসি। লাওতারো মার্তিনেজকে দিয়ে করিয়েছেন ৮ গোল।
মেসির গোল করানোয় সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার ভেনেজুয়েলা। লাতিন দলটির বিপক্ষে ৬ গোল করিয়েছেন মেসি, ৫ গোল করিয়েছেন প্যারাগুয়ের বিপক্ষে এবং ৪ গোল করিয়েছেন বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে।
ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে সর্বোচ্চ গোল করানো খেলোয়াড়ের তালিকায় দুইয়ে মেসি। এ পর্যন্ত ৩৯৮ গোল করিয়েছেন। অর্থাৎ আর দুটি গোল করালেই সংখ্যাটা চার শ হবে। তখন হাঙ্গেরির কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাসকেও ছুঁয়ে ফেলবেন মেসি। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে পুসকাসই সর্বোচ্চ ৪০০ গোল করিয়েছেন। ৩৮ বছর বয়সী মেসির তাঁকে পেছনে ফেলার সম্ভাবনাই খুব বেশি।