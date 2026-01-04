যোগ করা সময়ের ৪ মিনিটে গোল দিয়ে ৭ মিনিটে খেল লিভারপুল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আবারও পয়েন্ট হারাল লিভারপুল। ফুলহামের বিপক্ষে তাদের মাঠে একবার পিছিয়ে পড়ে এবং একবার এগিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ২–২ গোলে ড্র করেছে আর্নে স্লটের দল। এই ড্রয়ের পর শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে লিভারপুলের পয়েন্টের ব্যবধান আরও বাড়ল এবং শিরোপা ধরে রাখার সম্ভাবনাও অনেক কমে গেল।
২০ ম্যাচ শেষে আর্সেনালের চেয়ে ১৪ পয়েন্টের ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছে অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। ২০ ম্যাচে লিভারপুলের পয়েন্ট এখন ৩৪। সমান ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৪৮। অন্য দিকে লিভারপুলকে রুখে দেওয়া ফুলহাম ২০ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে আছে ১১ নম্বরে।
ফুলহামের মাঠে শুরু থেকেই আক্রমণ ও বলদখলে এগিয়ে ছিল লিভারপুল। কিন্তু এগিয়ে থেকেও ফুলহাম রক্ষণে লিভারপুল আতঙ্ক ছড়াতে পেরেছে সামান্যই। উল্টো ম্যাচের ১৭ মিনিটে হ্যারি উইলসনের গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। ভিএরআরে যাচাইয়ের পরই অবশ্য গোলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন রেফারি।
পিছিয়ে পড়া লিভারপুল চেষ্টা করেছিল ঘুরে দাঁড়ানোর। ফুলহামের ওপর বেশ চাপও তৈরি করে তারা। কিন্তু সেসব গোল আদায়ের জন্য একেবারেই যথেষ্ট ছিল না। ফুলহামের সুরক্ষিত রক্ষণকে টলাতে খুব বেশি সৃষ্টিশীল কিছুও করে দেখাতে পারেনি ‘অল রেড’রা পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যেতে হয় লিভারপুলকে।
বিরতির পরপর লিভারপুলের হয়ে কোডি গাকপো বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল হয়নি। তবে পিছিয়ে পড়া লিভারপুল ক্রমেই আক্রমণে ধার বাড়ায় এবং এক পর্যায়ে ম্যাচে সমতাও ফেরায়। ৫৭ মিনিটে লিভারপুলের হয়ে গোল করেন ফ্লোরিয়ান ভির্টৎস।
এটি লিভারপুলের জার্সিতে জার্মান তারকার দ্বিতীয় গোল। সমতায় ফিরে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আক্রমণের ধার আরও বাড়ায় লিভারপুল। কিন্তু গোল পাচ্ছিল না কিছুতেই। এর মধ্যেই ম্যাচ চলে যায় যোগ করা সময়ে। সেখানেই দারুণ নাটক। যোগ করা সময়ের ৪ মিনিটে গাকপোর গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। কিন্তু যোগ করা সময়ের ৭ মিনিটে দারুণ এক গোলে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে ফুলহাম।