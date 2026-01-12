বার্সেলোনায় ফ্লিক ফ্যাক্টর: ফাইনাল মানেই শিরোপা

রোমাঞ্চকর এক ফাইনালে শেষ পর্যন্ত প্রতিশোধটা নেওয়া হলো না রিয়াল মাদ্রিদের। টানা দ্বিতীয়বারের মতো স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনার কাছে হেরে গেছে তারা। জমে ওঠা ম্যাচে দুবার পিছিয়ে পড়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল রিয়াল, কিন্তু তৃতীয়বার আর পারেনি। শেষ পর্যন্ত ৩–২ গোলে হার।
এর ফলে কোচ হিসেবে ৮ ফাইনালের ডাগআউটে দাঁড়িয়ে সব কটি জেতার কীর্তি ধরে রাখলেন বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। বায়ার্ন মিউনিখের কোচ হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগ, ক্লাব বিশ্বকাপ, উয়েফা সুপার কাপ, জার্মান কাপ ও জার্মান সুপার কাপ—সব কটি ফাইনালই জিতেছিলেন তিনি। বার্সেলোনায় এসে জিতেছেন একটি কোপা দেল রে ও দুটি স্প্যানিশ সুপার কাপ। তিনটিই রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে।
শিরোপা জয়ের পর ফ্লিক বলেছেন, তিনি নিজের দল নিয়ে গর্বিত। যেভাবে চেয়েছেন, তাঁর দল সেভাবেই খেলেছে। পাশাপাশি ম্যাচ জয়ের নায়ক জোড়া গোল করা রাফিনিয়াকে ‘অবিশ্বাস্য’ মানসিকতার খেলোয়াড় বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিকে হতাশ রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো বলেছেন, ‘মৌসুমের সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ’ প্রতিযোগিতার ফাইনালে হার থেকে নিতে চান।
ম্যাচ শেষে অনুভূতি জানাতে গিয়ে ফ্লিক বলেন, ‘চমৎকার জয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইনাল ছিল। রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচ মানেই বিশেষ কিছু। আমি গর্বিত। আমরা যেভাবে চেয়েছি, ঠিক সেভাবেই খেলেছি।’
এ সময় রাফিনিয়ার প্রশংসায় ফ্লিক বলেন, ‘তার মানসিকতা অবিশ্বাস্য, তার গতিময়তা পুরো দলকে প্রভাবিত করে। তার মানসিকতা অনুকরণীয়। প্রথম সুযোগটা সে কাজে লাগাতে পারেনি, কিন্তু দ্বিতীয় সুযোগে গোল করে আমাদের আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। আপনারা দেখেছেন, আমরা তখন বেশ চাপের মধ্যে ছিলাম।’
এই জয় মৌসুমের বাকি সময়ে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে উল্লেখ করে ফ্লিক বলেছেন, ‘পরিস্থিতি আগের মৌসুমের মতো নয়। আমরা এবার দেরিতে ছন্দ পেয়েছি, কিন্তু এখন সাফল্য পাচ্ছি এবং দল হিসেবে কাজ করছি। আমার খুব ভালো লাগছে।’
অন্যদিকে ফাইনালে হারের পর হতাশ আলোনসো বলেছেন, ‘অনুভূতিটা মিশ্র। একদিকে শিরোপা জিততে না পারার হতাশা, অন্যদিকে দল যে শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চটা দিয়েছে সেই গর্ব। আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়েছি। ফাইনালটা খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছি, খুব কাছাকাছিও গিয়েছিলাম।’
এই ম্যাচ থেকে ইতিবাচক দিকগুলো নিতে চান আলোনসো, ‘মৌসুমের মাঝখানে অল্প কদিনে দুই বড় প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হয়, এটা কঠিন একটা প্রতিযোগিতা। আমরা ইতিবাচক দিকগুলো নিয়েই সামনে তাকাচ্ছি।’
স্প্যানিশ সুপার কাপকে মৌসুমের ‘সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ’ প্রতিযোগিতা উল্লেখ করে আলোনসো বলেন, ‘আমাদের সব প্রতিযোগিতার মধ্যে এটি সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। এখন সামনে তাকাতে হবে, খেলোয়াড়দের ফেরাতে হবে, মনোবল বাড়াতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে।’
রিয়ালের পরবর্তী ম্যাচ মঙ্গলবার। কোপা দেল রের শেষ ষোলোর ম্যাচটিতে প্রতিপক্ষ আলবিসেতে। একই প্রতিযোগিতায় বার্সেলোনা খেলবে বৃহস্পতিবার রেসিংয়ের বিপক্ষে।