টানা ১৫ ম্যাচ জেতা বায়ার্ন, না চ্যাম্পিয়ন পিএসজি—আজ ইউরোপের ‘সেরা’ হবে কারা

‘ইউরোপের সেরা দুই দলের লড়াই’—ফুটবল মাঠে যখন মুখোমুখি পিএসজি ও বায়ার্ন, পিএসজির পর্তুগিজ মিডফিল্ডারের কথাটাকে অতিশয়োক্তি বলার কোনো উপায় নেই। এক দল উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন, আরেক দল ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন। ইতিহাসকে দূরে সরিয়ে রেখে বর্তমানে চোখ রাখলেও ভিতিনিয়ার কথাটা বদলায় না। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে পয়েন্ট তালিকায় সবার ওপরে তো এই দুই দলের নাম। পয়েন্ট ও গোলপার্থক্য সমান হলেও বায়ার্নের চেয়ে ১টি গোল বেশি করায় ওপরের নামটি পিএসজি।
ইউরোপের সেরা সেই দুই দল আজ মুখোমুখি চ্যাম্পিয়নস লিগে। ঘরের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে আজ কঠিন পরীক্ষাই দিতে হবে ফ্রেঞ্চ লিগ ‘আঁ’র শীর্ষ দল পিএসজিকে। প্রতিপক্ষ বায়ার্ন যে এবার আক্ষরিক অর্থেই অজেয় হয়ে গেছে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মৌসুমের প্রথম ১৫টি ম্যাচ জিতে নতুন রেকর্ডও গড়েছে জার্মান ক্লাবটি। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের ক্লাবগুলোর মধ্যে মৌসুমের শুরু থেকে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড এটিই। বাভারিয়ানরা ভেঙেছে ১৯৯২-৯৩ মৌসুমে ইতালিয়ান ক্লাব এসি মিলানের ১৩ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড। ১৫ ম্যাচে বায়ার্ন গোল করেছে ৫৪টি।
বায়ার্ন দুর্দান্ত ফর্মে আছে। আমরাও ভালো করছি, গত মৌসুমের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছি। দুই দলের কারা সেরা, সেই উত্তরটা কালই (আজ) মিলবে।ভিতিনিয়া, পিএসজি
ভিতিনিয়াদের আজ থামাতে হবে ভয়ংকর বায়ার্নের সেই জয়-রথ। সেই ম্যাচের আগে সোমবার সংবাদ সম্মেলনে পিএসজি তারকা ভিতিনিয়ার দাবি, এই ম্যাচই নির্ধারণ করে দেবে, কারা ইউরোপের সেরা দল সেটি, ‘আমরা ইউরোপের দুই সেরা দল। বায়ার্ন দুর্দান্ত ফর্মে আছে। আমরাও ভালো করছি, গত মৌসুমের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছি। দুই দলের কারা সেরা, সেই উত্তরটা কালই (আজ) মিলবে। মাঠেই সব উত্তর দিতে হবে।’
বাংলাদেশ সময় রাত দুইটায় শুরু ম্যাচটি খেলতে তর সইছে না ভিতিনিয়ার, ‘এ ধরনের ম্যাচ খেলতেই খেলোয়াড়েরা মুখিয়ে থাকে। সবাই এমন ম্যাচ দেখতে চায়, আর তারা ম্যাচে শেষে বলবে, ‘‘এই দলটা সেরা, কারণ ওরা জিতেছে।’’’
পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে অবশ্য এই ম্যাচকে ইউরোপ–সেরা নির্ধারণী মনে করেন না। স্প্যানিশ কোচ সোমবার বলেন, ‘ইউরোপের সেরা দল কে, এটা জানতে মৌসুমের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো। কোন দল কয়টা ট্রফি জিতল, সেই হিসাব তখনই হবে।’
তবে আজকের ম্যাচে বায়ার্নকেই এগিয়ে রাখলেন এনরিকে, ‘এ মুহূর্তে এতটুকু পরিষ্কার—তারা খুব শক্তিশালী। টানা ১৫ ম্যাচ জেতা অবিশ্বাস্য। আমাদের তো তিন-চারটি ম্যাচ জিততে খুবই কষ্ট হয়েছে।’
ঘরোয়া লিগে পিএসজি বায়ার্নের মতো এতটা আধিপত্য দেখাতে পারেনি। তবে খুব খারাপও করেনি—১১ ম্যাচের সাতটিতে জিতেছ, ড্র করেছে তিনটিতে, হেরেছে এক ম্যাচে। তবে এনরিকে মনে করেন, পিএসজি সমর্থকেরা আজকের ম্যাচে তাঁদের ওপর আস্থা রাখতেই পারেন, ‘এখনই কি সমর্থকদের কিংবা আমার দলের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করার সময় হয়েছে? আমি কিন্তু এমনটা মনে করি না। আমাদের ওপর একটু আস্থা রাখা উচিত। পার্ক দ্য প্রিন্সেসে আমাদের সমর্থকদের সামনে আমরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়েই নামব। তাদের প্রেসিং সামলানোর ক্ষমতাও আমাদের আছে।’
এই ম্যাচের আগে পিএসজি সমর্থকদের আরেকটি সুখবরই দিয়েছেন এনরিকে। জানিয়েছেন, ব্যালন ডি’অরজয়ী উসমান দেম্বেলে খেলবেন আজ। শনিবার নিসের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন দেম্বেলে। সেই দেম্বেলেকে নিয়ে কাল এনরিকে বলেন, ‘আমি কখনোই খেলোয়াড়দের নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিই না। তবে উসমান সুস্থ আছে, সে অনুশীলন করছে। সে অবশ্যই আগামীকাল খেলবে। তবে আমরা কালই সিদ্ধান্ত নেব, সে কতটা সময় খেলবে, সেটি নিয়ে।’
টানা ১৫ ম্যাচ জেতা বায়ার্নের কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি স্বাভাবিকভাবেই জয়ের ধারাটাকে আরও বাড়িয়ে নেওয়ার কথাই বললেন, ‘আমরা ১৫টি ম্যাচ জিতেছি। খুব ভালো। তবে ধারাটা ধরে রাখতে হবে, এতটুকুই যথেষ্ট নয়। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের সাফল্যেভরা একটি মৌসুম উপহার দেব।’
দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে বায়ার্নই এগিয়ে আছে। ১৪ ম্যাচের ৮টিতে জিতেছে তারা, পিএসজি জিতেছে ৬টিতে।