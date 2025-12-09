২০২৬ বিশ্বকাপে নতুন নিয়ম, প্রত্যেক অর্ধে থাকছে পানি পানের বিরতি

২০২৬ বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচের প্রত্যেক অর্ধে তিন মিনিটের ‘হাইড্রেশন ব্রেক’ (পানি পানের বিরতি) রাখার ঘোষণা দিয়েছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা)।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপে ফুটবলারদের ভোগাতে পারে উচ্চ তাপমাত্রা। যে কারণে ‘খেলোয়াড়দের কল্যাণকে অগ্রাধিকার’ দিয়ে নতুন এই ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিফা।
ম্যাচ চলাকালে আবহাওয়া ও মাঠের পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, প্রতিটি ম্যাচের দুই অর্ধেই ২২ মিনিটের মাথায় খেলা সাময়িকভাবে ৩ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। যা কার্যত ম্যাচগুলোকে চার ভাগে ভাগ করবে (চার-কোয়ার্টার)। কোচ ও সম্প্রচারকদের সঙ্গে পরামর্শ করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপের প্রধান টুর্নামেন্ট কর্মকর্তা মানলো জুবিরিয়া বলেছেন, ‘প্রত্যেকটি ম্যাচের জন্য, ম্যাচ যেখানেই খেলা হোক না কেন, ছাদ থাকুক বা না থাকুক, তাপমাত্রা যাই হোক না কেন, তিন মিনিটের হাইড্রেশন বিরতি থাকবে।’
ফিফার মতে, এ পদ্ধতি পূর্ববর্তী কিছু টুর্নামেন্টে ব্যবহৃত হওয়া বিরতির একটি সহজ ও সরলীকৃত সংস্করণ, যার মধ্যে আছে ২০২৫ সালের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপও। গত গ্রীষ্মের ক্লাব বিশ্বকাপে পানি পানের বিরতি দেওয়া হয়েছিল, যদিও তা শুধু অতিরিক্ত গরমের মধ্যে খেলা ম্যাচগুলোতে প্রযোজ্য ছিল। সেই টুর্নামেন্টের কিছু ম্যাচে তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (প্রায় ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পর্যন্ত পৌঁছেছিল।
ক্লাব বিশ্বকাপে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে খেলার পর বেনফিকার ফরোয়ার্ড আন্দ্রিয়াস শেলডেরাপ বলেছিলেন, ‘আমার মনে হয় আমি কখনো এত গরমে খেলা খেলিনি। সত্যি বলতে, এটি স্বাস্থ্যকর মনে হচ্ছে না, তবে কোনোভাবে সামলে নিতে পেরেছি।’
চেলসির আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এনজো ফের্নান্দেজ যোগ করেন, ‘এক খেলায় আমি মাথা ঘোরানো অনুভব করেছিলাম। আমার সত্যিই মাথা ঘুরছিল, তাই আমাকে মাটিতে শুয়ে পড়তে হয়েছিল। এই ধরনের তাপমাত্রায় খেলা বিপজ্জনক। খুবই বিপজ্জনক।’
আগামী বছরের ১১ জুন শুরু হবে বিশ্বকাপ। ২০২৬ বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি এরই মধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে।