ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল, এক ধাপ এগিয়েছে আর্জেন্টিনাও। আজ ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে ১৮৪ থেকে ১৮৩ নম্বরে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। আর্জেন্টিনা ৩ থেকে এখন ২ নম্বরে।
এবারের র্যাঙ্কিংয়ের আগে বাংলাদেশ ম্যাচ খেলেছে দুটি। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলা সেই দুই ম্যাচের একটিতে ৪–৩ গোলে হারলেও আরেকটিতে ১–১ ড্র করে হাভিয়ের কাবরেরার দল।
র্যাঙ্কিংয়ে এগোলেও ৫.১৮ পয়েন্ট কমেছে বাংলাদেশের। বর্তমানে তাদের পয়েন্ট ৮৯৪.০৪। আগে ছিল ৮৯৯.২৪। ব্রুনেই দারুসসালাম ১৯ পয়েন্ট হারিয়ে ২ ধাপ নিচে (১৮৫) নেমে যাওয়াতেই এগোনোর পথ পেয়েছে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ এগোলেও হংকংয়ের দুই ধাপ অবনমন হয়েছে। ১৪৬ নম্বর থেকে ১৪৮ নম্বরে নেমেছে দলটি। যদিও ৫.১৮ পয়েন্ট বেড়েছে তাদের। বর্তমানে তাদের পয়েন্ট ১০৫২.৫৪। আগে ছিল ১০৪৭.৩৬।
এক ধাপ এগোনো আর্জেন্টিনার ২.১১ পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ১৮৭২.৪৩। আগে তাদের পয়েন্ট ছিল ১৮৭০.৩২। গত সপ্তাহে আকাশি–সাদারা ভেনেজুয়েলাকে ১–০ আর পুয়ের্তোরিকোকে ৬–০ গোলে হারিয়েছিল।
স্পেন শীর্ষস্থান ধরে রাখলেও এক ধাপ অবনতি হয়েছে দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের। ২ নম্বরে থাকা কিলিয়ান এমবাপ্পেরা নেমে গেছেন ৩–এ। ৪ থেকে ৭ নম্বর অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। ২.৭৫ পয়েন্ট খুইয়ে ব্রাজিল ৬ থেকে ৭–এ নেমেছে। ৬–এ উঠেছে নেদারল্যান্ডস। ইংল্যান্ড ও পর্তুগাল আগের অবস্থান যথাক্রমে ৪ ও ৫ নম্বরে।