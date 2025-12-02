শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে আজারবাইজানের কাছেও হার মেয়েদের

৮৩ মিনিট পর্যন্ত ১–১ সমতা রাখার পর এক গোল খেয়ে ম্যাচটাই হেরে গেলেন বাংলাদেশের মেয়েরা। ইনফিনিক্স ত্রিদেশীয় ফুটবল সিরিজে আজ নিজেদের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ নারী দল ২–১ গোলে হেরেছে আজারবাইজানের মেয়েদের কাছে।
আগামী মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি হিসেবে জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজের দুই ম্যাচের কোনোটিতেই জয় পায়নি স্বাগতিকরা। প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে হেরেছে ১–০ গোলে। এর মধ্যে মালয়েশিয়াকে ২–০ গোলে হারিয়েছে আজারবাইজান।
প্রথমার্ধে এক গোল হজম ছাড়া ম্যাচ ছিল বাংলাদেশের মেয়েদের নিয়ন্ত্রণের। আক্রমণ, গোলে সুযোগ তৈরি, বল দখল কিংবা প্রতিপক্ষের আক্রমণ নষ্ট করার কাজটা ভালোই করছিলেন আফঈদরা খন্দকার–শিউলি আজিমরা। ম্যাচের ২০ মিনিটের সময় গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ার পরও সমতায় ফিরতে বেশিক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়নি।
৩৩ মিনিটে বাঁ প্রান্ত ধরে আক্রমণে ওঠে বাংলাদেশ নারী দল। কিন্তু আজারবাইজান গোলকিপারকে একা পেয়েও লক্ষ্য ভেদ করতে পারেননি মনিকা চাকমা। এক মিনিট পরই সমতা। স্বপ্না রানীর কর্নার প্রথম চেষ্টায় ঠেকিয়ে দিলেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি আজারবাইজান গোলকিপার শারিপোভা আইতাজ। প্রতিপক্ষ গোলকিপারের হাত ছুঁয়ে ডি–বক্সে আসা বল বাঁ পায়ে জালে জড়ান মারিয়া মান্দা।
তার আগে আজারবাইজান গোল করলেও উৎসব করেনি। দলের অধিনায়ক সেভিঞ্জ জাফারজাদের মাতৃশোকে কাতর ছিল পুরো দলই। ২০ মিনিটে মানিয়া ইসরার ফ্রি-কিক থেকে নিখুঁত হেডে গোল করেন জাফারজাদে। গোল করার পর ‘মমস নেভার ডাই, ইউ অলঅয়েজ ইন মাই হার্ট মম’ লেখা টি–শার্ট হাতে কাঁদতে দেখা গেছে আজারবাইজানের এই ফরোয়ার্ডকে।
ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিট আজারবাইজানকে ভালোই চাপে রাখে বাংলাদেশ। তিন–তিনটি আশাজাগানিয়া আক্রমণ রুখে দেন প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডাররা। আজারবাইজানও ১৬ থেকে ১৮ মিনিটের মধ্যে দুবার বাংলাদেশের রক্ষণ কাঁপিয়ে দেয়। দুবারই বাংলাদেশকে বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন রুপনা চাকমা। একবার কর্নার থেকে উড়ে আসা বল রুখে দেন, আরেকবার ফ্রি–কিক ঠেকিয়েছেন স্বাগতিক দলের এই গোলকিপার।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বাংলাদেশকে আরও গোছানো ফুটবল খেলতে দেখা যায়। ৫২ মিনিটে সুযোগও আসে, কিন্তু ঋতুপর্ণা চাকমার ক্রস থেকে নেওয়া মনিকার হেড পোস্টের পাশ দিয়ে চলে যায়।
৮৪ মিনিটে বাংলাদেশের এলোমেলো রক্ষণের সুযোগ লুফে নেয় আজারবাইজান। বাঁ প্রান্ত থেকে গোলমুখে লম্বা পাস দেন আকর ইয়েলিজ, সেই বল পেয়ে মুহূর্তেই জালে জড়ান মিডফিল্ডার ইসরা।