ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা। দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব প্রায়ই পড়ে খেলার মাঠে। ক্রিকেটে সাম্প্রতিক সময়ে দুই দলের খেলোয়াড়দের হাত না মেলানো নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। অথচ ফুটবল দেখাল ভিন্ন এক ছবি।
আজ ঢাকায় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল শেষে একে অন্যকে গার্ড অব অনার দিয়ে সৌহার্দ্যের দারুণ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ভারত ও পাকিস্তান। সাফের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রানার্সআপ পাকিস্তান দলকে প্রথমে গার্ড অব অনার দেয় চ্যাম্পিয়ন ভারত। এরপর ভারতীয় খেলোয়াড়দেরও গার্ড অব অনার দিয়ে সম্মান জানায় পাকিস্তান দল।
দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর এমন সৌজন্য বিনিময় যেন মনে করিয়ে দিল, মাঠের লড়াই শেষ হলেও প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান হারিয়ে যায় না।
অবশ্য টুর্নামেন্ট শুরুর আগে থেকেই ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ নিয়ে ছিল বাড়তি আগ্রহ। রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব ফুটবল মাঠেও পড়বে কি না, সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্ন উঠেছিল দুই দলের কোচের কাছে। তবে তাঁদের বক্তব্য ছিল পরিষ্কার—মাঠে লড়াই হবে, কিন্তু খেলা শেষে সৌজন্য বিনিময়ে কোনো আপত্তি নেই। বরং প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের সঙ্গে কোলাকুলিও করতে রাজি তাঁরা।
ভারতীয় কোচ নওশাদ মুসা তো বলেছিলেন, ‘অবশ্যই, আমরা তা করব। প্রয়োজনে তাঁদের সঙ্গে কোলাকুলিও করব।’
শেষ পর্যন্ত শুধু হাত মেলানো কিংবা কোলাকুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি সেই সৌহার্দ্য। দুই দল একে অন্যকে গার্ড অব অনার দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর বৈরিতা এক নয়। শিরোপার জন্য মাঠে লড়াই থাকবে, থাকবে হার-জিতের আবেগ। কিন্তু খেলা শেষে প্রতিপক্ষকে সম্মান জানানোও খেলাটির সৌন্দর্যেরই অংশ।
রাজনৈতিক টানাপোড়েনের বাইরে ফুটবল যে মানুষকে কাছাকাছি আনতে পারে, ঢাকার সাফ ফাইনাল শেষে ভারত ও পাকিস্তান যেন সেই বার্তাই দিয়ে গেল। ক্রিকেটে যে দৃশ্য সাম্প্রতিক সময়ে বিরল, ফুটবল মাঠে সেটিই হয়ে উঠল সৌহার্দ্যের এক সুন্দর ছবি।