সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দ গণ বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের

সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দ গণ বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের
খেলা ডেস্ক
ইস্পাহানি–প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠেছে গণ বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি)। কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ দিনের ছবি তুলেছেন তানভীর আহাম্মেদ।
দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়২০ মিনিটে ওমর ফারুক মিঠুর (সবার বাঁয়ে) গোলে এগিয়ে যায় এআইইউবি এআইইউবির দ্বিতীয় গোলটিও ওমর ফারুক মিঠুর
জয়ের পর আনুষ্ঠানিক ফটো সেশনে এআইইউবিম্যাচসেরার পুরস্কার নিচ্ছেন এআইইউবির ওমর ফারুক মিঠু
বল দখলে রাখা ও নেওয়ার লড়াইয়ে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়েরাবল নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার প্রচল চেষ্টায় গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই খেলোয়াড়প্রথম আলো
হ্যাটট্রিক করেছেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাফায়েল টুডুচারবার গোলউৎসব করেছে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দম্যাচসেরাও হয়েছেন রাফায়েল টুডু