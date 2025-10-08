বিক্ষোভের কারণে শিকাগো থেকে সরে যাচ্ছে আর্জেন্টিনার ম্যাচ

বাছাইপর্বের লড়াই শেষে এখন শুরু হতে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্ব। আসন্ন আন্তর্জাতিক বিরতিতে বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে চোখ রেখে দুটি ম্যাচ খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা।
যুক্তরাষ্ট্রে ১১ অক্টোবর ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ও ১৪ অক্টোবর পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এই দুই ম্যাচ সামনে রেখে এখন মায়ামিতে অনুশীলনও চালিয়ে যাচ্ছে লিওনেল স্কালোনির দল।
নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আর্জেন্টিনা ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচটি খেলবে মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে এবং পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচটি তাদের খেলার কথা শিকাগোর সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে।
কিন্তু শিকাগোতে চলমান বিক্ষোভের কারণে পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচটির ভেন্যু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আর্জেন্টাইন সাংবাদিক গাস্তন এদুল। তাঁর বরাত দিয়ে আর্জেন্টিনার একাধিক সংবাদমাধ্যমও এ খবর জানিয়েছে।
শিকাগোতে বর্তমানে অভিবাসী দমন অভিযানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে। হেলিকপ্টার ব্যবহার করে হামলা, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ, এমনকি সাধারণ নাগরিক ও স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করা নিয়ে শহরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
এ পরিস্থিতিতে আর্জেন্টিনা–পুয়ের্তো রিকোর ম্যাচটি শিকাগো থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে মায়ামিতে। আর এ ম্যাচের সম্ভাব্য ভেন্যু ইন্টার মায়ামির চেজ স্টেডিয়াম বলেও জানিয়েছেন এদুল। ফলে মেসির চেনা মাঠেই হয়তো এখন খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা।
যদিও মেসি শেষ পর্যন্ত এই দুই ম্যাচের একাদশে থাকবেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত নন লিওনেল স্কালোনি। আর্জেন্টাইন কোচের চোখ এখন সম্ভাব্য চোটের ঝুঁকি এড়ানো এবং তরুণদের বাজিয়ে দেখার দিকেই। ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, ‘আমরা ওর (মেসি) সঙ্গে এবং অন্য সবার সঙ্গেও কথা বলব। কাউকে নিয়েই ঝুঁকি নেওয়ার সুযোগ নেই। যার সামান্য চোটও আছে, যেমন হুয়েভো (মারকোস আকুনিয়া) তাদের নিয়ে আমরা কোনো ঝুঁকি নেব না। তবে যারা পুরোপুরি ফিট, তারা অবশ্যই খেলবে।’
এ মুহূর্তে স্কালোনির পরিকল্পনা মূলত এমন খেলোয়াড়দের বাজিয়ে দেখা, যাঁরা সাধারণত জাতীয় দলে খুব বেশি সুযোগ পান না। পাশাপাশি প্রথমবারের মতো যাঁরা দলে ডাক পেয়েছেন, তাঁদের সামর্থ্যও হয়তো পরীক্ষা করতে চাইবেন বিশ্বকাপজয়ী এই কোচ।