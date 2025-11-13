নেপালকেও রোমাঞ্চিত করছেন বাংলাদেশের হামজা

হামজা চৌধুরীর মতো ফুটবলার খেলছেন প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ দলে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তারকার বিপক্ষে প্রথম মাঠে নামছে নেপাল, যা তাদের জন্য নতুন এক অভিজ্ঞতাই। তাঁর বিপক্ষে খেলবে বলে নেপাল দল রীতিমতো রোমাঞ্চিত!
নেপাল দলে আটজন খেলোয়াড় আছেন, যাঁরা এ মৌসুমে বাংলাদেশের ঘরোয়া লিগে খেলেছেন। তাঁদেরই একজন অধিনায়ক কিরণ চেমজং। জাতীয় স্টেডিয়ামে কাল রাতে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ পুলিশ এফসির গোলকিপার কোনো রাখঢাক না রেখেই বলেন, ‘সেপ্টেম্বরে কাঠমান্ডুর ম্যাচে হামজাকে বাংলাদেশ দলে চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু তখন তিনি যাননি। এবার ঢাকায় এসে আমরা হামজার মতো খেলোয়াড়ের বিপক্ষে খেলছি। আমাদের পুরো দলই হামজার বিপক্ষে খেলতে উদ্গ্রীব ও রোমাঞ্চিত।’
জাতীয় স্টেডিয়ামে আজ রাত আটটায় শুরু বাংলাদেশ-নেপাল ফিফা প্রীতি ম্যাচ নিয়ে নেপালের কোচ হরি খাড়কার রোমাঞ্চও কম নয়। ৬-৭ বছর বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে খেলেছেন তিনিও। ব্রাদার্সের জার্সিতে আলো কেড়েছিলেন।
হামজাকে নিয়ে তাঁর কণ্ঠেও উত্তেজনা, ‘নেপাল-বাংলাদেশ সব সময়ই চ্যালেঞ্জিং ম্যাচ হয়। হামজা এবং আরেকজন (শমিত) আসায় বাংলাদেশের শক্তি বেড়েছে। তবে ফুটবল এক ব্যক্তির খেলা নয়, দলীয় খেলা। আমরা প্রস্তুত। জানি, হামজা মূল খেলোয়াড় বাংলাদেশের। আমরা তাঁকে নিয়ে ভাবছি।’
বাংলাদেশ দল চেনা প্রতিপক্ষ নেপালকে সর্বশেষ হারিয়েছে ৫ বছর আগে। ২০২০ সালের ঠিক আজকের দিনে, ১৩ নভেম্বর। সেপ্টেম্বরে কাঠমান্ডুতে দুই দলের সর্বশেষ ম্যাচ ড্র হয়েছে। আজকের ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের আগে প্রস্তুতি ম্যাচই বলা চলে। কোচ হাভিয়ের কাবরেরা ১৭ জন খেলোয়াড়কে মাঠে বাজিয়ে দেখতে চান, যাতে ভারত মাচের আগে দলীয় সমন্বয় ও প্রস্তুতি যাচাই করা যায়।
ভারত ম্যাচের সব টিকিট ৬ মিনিটে শেষ হয়ে গেলেও নেপাল ম্যাচের টিকিট অবিক্রিত রয়েছে অর্ধেকই। প্রতিপক্ষ নেপাল বলেই হয়তো দর্শকের আগ্রহটা কম। মাঠে দর্শক আনতে বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকেও প্রচারণার কাজে লাগিয়েছে বাফুফে। জামাল কাল রাতে সংবাদ সম্মেলনে দর্শকদের মাঠে আসার অনুরোধ করেছেন।
কোচ হাভিয়ের কাবরেরার জন্য সংবাদ সম্মেলনটা একটু বিব্রতকরই ছিল। তাঁকে ঘিরে নানা সমালোচনার প্রসঙ্গে প্রশ্ন হয়েছে। ধীরস্থির কাবরেরা অবশ্য কোনো বিতর্কে জড়াতে চাননি, ‘এসব কথা আমার কানেও আসে। আমি বুঝতে পারি, তারা (সমর্থকেরা) আমার সমালোচনা করছে। তবে আমি ম্যাচের দিকে মনোযোগ রাখছি।’
লম্বা ভ্রমণ শেষে কানাডা থেকে শমিত সোম ঢাকায় এসেছেন পরশু রাতে। তাঁকে দেখে একাদশে রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন কোচ। শেখ মোরছালিন চোটের কারণে কাল অনুশীলন শুরু করেননি। তাঁকেও ম্যাচের আগপর্যন্ত দেখা হবে।
সব ছাপিয়ে কোচের মনোযোগ ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি কেমন হয়, সেদিকেই, ‘ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে নেপালের সঙ্গে নিজেদের যাচাই করার ম্যাচ এটা। এশিয়ান কাপে আমাদের আর সুযোগ নেই। তারপরও ভারত ম্যাচ আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। জয়টা আমাদের আত্মবিশ্বাস দেবে।’
অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াও তাকিয়ে আছেন একটা জয়ের দিকে। মূল লক্ষ্য ভারত ম্যাচ জানিয়ে জামাল বলেন, ‘নেপালের সঙ্গে জিততে হবে। গত দুটি ম্যাচে আমরা কাছাকাছি গিয়েছিলাম। এই ম্যাচ অবশ্যই আমরা জিততে চাই।’