সিনসিনাটি বেঙ্গলসের খেলোয়াড়দের উল্লাস
এনএফএলের দলের নাম কীভাবে বেঙ্গলস হলো

খেলার মাঠে খেলা তো হয়ই, এর বাইরে হয় বিচিত্র অনেক কিছুই। মাঠে ও মাঠের বাইরের বিচিত্র সব ঘটনা নিয়েই এ আয়োজন।

সিনসিনাটি বেঙ্গলস। এনএফএল বা ন্যাশনাল ফুটবল লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি। মাথায় হেলমেট পরে খেলা রাগবি–জাতীয় খেলাটি আমেরিকান ফুটবল হিসেবেও পরিচিত। বাংলাদেশ কিংবা উপমহাদেশে প্রায় অপরিচিত সেই খেলার জনপ্রিয় একটি দলের নাম বেঙ্গলস হলো কীভাবে? বাংলার সঙ্গেই বা এর যোগ কোথায়?

দলটির ডোরাকাটা জার্সি দেখলেই অবশ্য যোগসূত্র খুঁজে পাওয়ার কথা। ঠিক ধরেছেন, বাংলাদেশের জাতীয় পশু বেঙ্গল টাইগারই। বেঙ্গল টাইগারের মতোই ডোরাকাটা জার্সি দলটির।

যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইয়ো অঙ্গরাজ্যের দলটি অবশ্য সরাসরি বেঙ্গল টাইগার থেকে নিজেদের নাম কিংবা জার্সি বেছে নেয়নি। দলটি শুধু একই রাজ্যের পুরোনো একটি দলের সম্মানেই নিজেদের নাম ও জার্সি বেছে নিয়েছে। সেই ক্লাবটির নামও ছিল সিনসিনাটি বেঙ্গলস। দলটি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে তিন মৌসুম খেলেছে সে সময়ের আমেরিকান ফুটবল লিগে।

গত সপ্তাহের এক ম্যাচে সিনসিনাটি বেঙ্গলসের খেলোয়াড়েরা

যুক্তরাষ্ট্রের পেশাদার খেলাধুলার জগতে পশুপাখির নামে দলের নাম রাখার চল শুরু থেকেই। লায়নস, জাগুয়ার্স, প্যান্থার্স—এমন নামের দলের তো অভাব নেই। সিনসিনাটির আদি ফুটবল ক্লাবটি বেছে নিয়েছিল বাঘকে। সে সময়ে সিনসিনাটি চিড়িয়াখানায় একটি বেঙ্গল টাইগার ছিল। সেই বাঘের গায়ের রং ছিল আবার একটু অন্য রকম—সাদা-কালো। আর তাতেই বিখ্যাত হয়ে যায় সেই বেঙ্গল টাইগার। সেই বাঘের নামে নিজেদের নাম রাখতে গিয়েই বেঙ্গলস বা বাংলা নামটিকে নিজেদের করে নিয়েছে সিনসিনাটির দলটি।

