আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ অক্টোবর ২০২৬)

এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে ছেলেদের দুটি সেমিফাইনাল আজ। ফিফা আসিয়ান কাপে ইন্দোনেশিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ। রাতে আছে নেশনস লিগের ম্যাচ।
বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১
ভারত-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস
আজারবাইজান-লিখটেনস্টাইন
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ১
জার্মানি-সার্বিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ডেনমার্ক-পর্তুগাল
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
গ্রিস-নেদারল্যান্ডস
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫