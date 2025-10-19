আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ অক্টোবর ২০২৫)

ওয়ানডেতে মুখোমুখি ভারত ও ইংল্যান্ড। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে আতিথেয়তা দেবে লিভারপুল। আগামীকাল ভোরে অ-২০ বিশ্বকাপে ফাইনালে মুখোমুখি আর্জেন্টিনা ও মরক্কো।
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
ভারত-ইংল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
টটেনহাম-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিভারপুল-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
হেতাফে-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ
কোমো-জুভেন্টাস
বিকেল ৪-৩০ মি., ডিএজেডএন
আতালান্তা-লাৎসিও
রাত ১০টা, ডিএজেডএন
এসি মিলান-ফিওরেন্তিনা
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন
আর্জেন্টিনা-মরক্কো
আগামীকাল ভোর ৫টা, ফিফা প্লাস
জাপান-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
নাইজেরিয়া-কানাডা
রাত ১টা, ফিফা প্লাস
স্পেন-কলম্বিয়া
রাত ১টা, ফিফা প্লাস
জাম্বিয়া-প্যারাগুয়ে
রাত ১টা, ফিফা প্লাস