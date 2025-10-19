খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ অক্টোবর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

ওয়ানডেতে মুখোমুখি ভারত ও ইংল্যান্ড। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে আতিথেয়তা দেবে লিভারপুল। আগামীকাল ভোরে অ-২০ বিশ্বকাপে ফাইনালে মুখোমুখি আর্জেন্টিনা ও মরক্কো।

১ম ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ভারত-ইংল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

টটেনহাম-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লিভারপুল-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

হেতাফে-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

সিরি আ

কোমো-জুভেন্টাস
বিকেল ৪-৩০ মি., ডিএজেডএন

আতালান্তা-লাৎসিও
রাত ১০টা, ডিএজেডএন

এসি মিলান-ফিওরেন্তিনা
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন

অ-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল

আর্জেন্টিনা-মরক্কো
আগামীকাল ভোর ৫টা, ফিফা প্লাস

অ-১৭ নারী বিশ্বকাপ ফুটবল

জাপান-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস

নাইজেরিয়া-কানাডা
রাত ১টা, ফিফা প্লাস

স্পেন-কলম্বিয়া
রাত ১টা, ফিফা প্লাস

জাম্বিয়া-প্যারাগুয়ে
রাত ১টা, ফিফা প্লাস

