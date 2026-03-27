আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ মার্চ ২০২৬)

আজ সকালে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে মুখোমুখি নিউ ক্যালেডোনিয়া ও জ্যামাইকা। আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচেরও অভাব নেই আজ। আছে পিএসএলও।
নিউ ক্যালেডোনিয়া-জ্যামাইকা
সকাল ৯টা, ফিফা প্লাস
মালদ্বীপ-নেপাল
বিকেল ৪-৪৫ মি., ইউটিউব@sportzworkz
ভুটান-শ্রীলঙ্কা
রাত ৯-৩০ মি., ইউটিউব@sportzworkz
করাচি-কোয়েটা
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
অস্ট্রেলিয়া-ক্যামেরুন
বেলা ৩-১০ মি., ফিফা প্লাস
উজবেকিস্তান-গ্যাবন
রাত ৮টা, ফিফা প্লাস
আজারবাইজান-সেন্ট লুসিয়া
রাত ৯টা, সনি স্পোর্টস ২
মন্টেনেগ্রো-অ্যান্ডোরা
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ২
অস্ট্রিয়া-ঘানা
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ৫
সুইজারল্যান্ড-জার্মানি
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
নেদারল্যান্ডস-নরওয়ে
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
ইংল্যান্ড-উরুগুয়ে
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
স্পেন-সার্বিয়া
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৩