আজ টিভিতে যা দেখবেন (০৪ এপ্রিল ২০২৬)

অনূর্ধ্ব–২০ নারী এশিয়ান কাপে চীনের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। ইংলিশ এফএ কাপে আছে ম্যানচেস্টার সিটি–লিভারপুলের ম্যাচ। পিএসএল, আইপিএলের ম্যাচও আছে।
বাংলাদেশ-চীন
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপমেড
দিল্লি–মুম্বাই
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
গুজরাট–রাজস্থান
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
রাওয়ালপিন্ডি–ইসলামাবাদ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
ম্যান সিটি–লিভারপুল
বিকেল ৫-৪৫ মি., সনি টেন ২ ও ৫
চেলসি–পোর্ট ভ্যাল
রাত ১০-১৫ মি., সনি টেন ২ ও ৫
সাউদাম্পটন–আর্সেনাল
রাত ১টা, সনি টেন ২ ও ৫
মায়োর্কা–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ৮-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ, ফ্যানকোড
আতলেতিকো–বার্সেলোনা
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ, ফ্যানকোড
ফ্রেইবুর্গ–বায়ার্ন
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি লিভ
লেভারকুসেন–ভলফলবুর্গ
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি লিভ
স্টুটগার্ট–ডর্টমুন্ড
রাত ১০-৩০ মি., সনি লিভ