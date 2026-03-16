খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ মার্চ ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আছে একটি ম্যাচ। মুখোমুখি ব্রেন্টফোর্ড ও উলভারহ্যাম্পটন।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রেন্টফোর্ড-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

ভায়েকানো-লেভান্তে
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

সিরি ‘আ’

ক্রেমোনেসে-ফিওরেন্তিনা
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

