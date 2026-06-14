ছবির গল্পে ব্রাজিল–মরক্কো ম্যাচ

নিউইয়র্কে কাল হয়ে গেল এবারের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের অন্যতম বড় ম্যাচ। ব্রাজিল-মরক্কোর সেই ম্যাচের গল্প দেখুন ছবিতে—
ম্যাচ তখনো শুরু হয়নি। পুরো গ্যালারি কানায় কানায় পূর্ণ, যেখানে দাপট ব্রাজিলের হলুদ জার্সির
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