খেলা

ছবির গল্পে ব্রাজিল–মরক্কো ম্যাচ

খেলা ডেস্ক
নিউইয়র্কে কাল হয়ে গেল এবারের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের অন্যতম বড় ম্যাচ। ব্রাজিল-মরক্কোর সেই ম্যাচের গল্প দেখুন ছবিতে—
ম্যাচ তখনো শুরু হয়নি। পুরো গ্যালারি কানায় কানায় পূর্ণ, যেখানে দাপট ব্রাজিলের হলুদ জার্সির
‘আমি কী করলাম,’ রেফারিকে রাফিনিয়া! রেফারি বলছেন এ নিয়ে কথা না বাড়াতে। রেফারি ও রাফিনিয়ার কথোপকথন কি এমনই হলো!
ছুটছেন ভিনিসিয়ুস! সাইডলাইন থেকে চোখ রাখছেন নেইমাররাও
গোলের পর মরক্কো ফরোয়ার্ড ইসমায়েল সাইবারির উদ্‌যাপন
দুই দলের দুই তারকা—ব্রাজিলের ভিনিসিয়ুস আর মরক্কোর আশরাফ হাকিমি
নিউইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়াম কাল ব্রাজিল–মরক্কো ম্যাচে গ্যালারিতে ছিলেন ৮০ হাজার ৬৬৩ জন দর্শক
বিশ্বকাপের ইতিহাসে মরক্কোই প্রথম দল, যাদের শুরুর একাদশের ১১ জন খেলোয়াড়ের সবার জন্মই বিদেশের মাটিতে
যে শটে গোল শোধ করেছেন ভিনিসিয়ুস
ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচে গ্যালারিতে তারকারা
ভিনিসিয়ুসের গোল উদ্‌যাপন! সঙ্গে ছুটছেন ব্রুনো গিমারেস
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