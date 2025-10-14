আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৪ অক্টোবর ২০২৫)

এশিয়ান কাপ ফুটবল বাছাইপর্বে হংকং–বাংলাদেশ ম্যাচ আজ। আবুধাবিতে তৃতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান।
বাংলাদেশ–হংকং
সন্ধ্যা ৬টা, বঙ্গ অ্যাপ ও ওয়েবসাইট
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা, টেন ক্রিকেট ও এ স্পোর্টস
শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
লাটভিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
পর্তুগাল-হাঙ্গেরি
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
স্পেন-বুলগেরিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৩
ইতালি-ইসরায়েল
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
আলজেরিয়া-উগান্ডা
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
নাইজেরিয়া-বেনিন
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
আইভরিকোস্ট-কেনিয়া
রাত ১টা, ফিফা প্লাস
গ্যাবন-বুরুন্ডি
রাত ১টা, ফিফা প্লাস
মরক্কো-কঙ্গো প্রজাতন্ত্র
রাত ১টা, ফিফা প্লাস
সেনেগাল-মৌরিতানিয়া
রাত ১টা, ফিফা প্লাস