আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ মার্চ ২০২৬)

\u0026lt;p\u0026gt;ছেলেদের সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল শুরু হয়েছে গতকাল। আজ বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;বাংলাদেশ-পাকিস্তান\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;বিকেল ৪-৪৫ মি., ইউটিউব@sportzworkz\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ভলফসবুর্গ-লিওনে\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ১১-৪৫ মি., ফ্যানকোড\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;আর্সেনাল-চেলসি\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ২টা, ফ্যানকোড \u0026lt;/p\u0026gt;