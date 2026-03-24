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আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ মার্চ ২০২৬)

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ছেলেদের সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল শুরু হয়েছে গতকাল। আজ বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ, প্রতিপক্ষ পাকিস্তান।

সাফ অ-২০ ফুটবল

বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বিকেল ৪-৪৫ মি., ইউটিউব@sportzworkz

নারী চ্যাম্পিয়নস লিগ

ভলফসবুর্গ-লিওনে
রাত ১১-৪৫ মি., ফ্যানকোড

আর্সেনাল-চেলসি
রাত ২টা, ফ্যানকোড

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