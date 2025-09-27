আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

জাতীয় ক্রিকেট লিগ টি–টোয়েন্টিতে আছে দুটি ম্যাচ। রাতে লা লিগায় মাদ্রিদ ডার্বি।
সিলেট–বরিশাল
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
ঢাকা মহানগর–চট্টগ্রাম
দুপুর ২টা, টি স্পোর্টস
ফর্টিস এফসি–মোহামেডান
দুপুর ২–৪৫ মি., টফি অ্যাপ
পিডব্লুডি–বসুন্ধরা কিংস
দুপুর ২–৪৫ মি., টফি অ্যাপ
ব্রেন্টফোর্ড–ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ক্রিস্টাল প্যালেস–লিভারপুল
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চেলসি–ব্রাইটন
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ম্যানচেস্টার সিটি–বার্নলি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ৩
নটিংহাম–সান্ডারল্যান্ড
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম–উলভারহ্যাম্পটন
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
মাইনৎস–বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
মনশেনগ্লাডবাখ–ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ১০–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
আতলেতিকো মাদ্রিদ–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ৮–১৫ মি., বিগিন অ্যাপ