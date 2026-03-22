খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ মার্চ ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

লা লিগায় আজ মাদ্রিদ ডার্বি। ইংলিশ লিগ কাপের ফাইনালে মুখোমুখি আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটি। টি-টুয়েন্টি আছে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার।

৪র্থ নারী টি-টুয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৭-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

৪র্থ টি-টুয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

লা লিগা

বার্সেলোনা-ভায়েকানো
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ

রিয়াল মাদ্রিদ-আতলেতিকো মাদ্রিদ
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নিউক্যাসল-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম-নটিংহাম
রাত ৮-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

অ্যাস্টন ভিলা-ওয়েস্ট হাম
রাত ৮-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

কারাবাও কাপ: ফাইনাল

আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ১০-৩০ মি., ফ্যানকোড

আরও পড়ুন