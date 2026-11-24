বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ, আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার সিটির মতো ক্লাব।
বাংলাদেশ–দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
অস্ট্রেলিয়া–ইংল্যান্ড
বেলা ২–১৫ মি., ইউরোস্পোর্ট ও ট্যাপম্যাড
ভারত–আমিরাত
দুপুর ১২টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ২
জাপান–সার্বিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন
ব্রাজিল–তানজানিয়া
রাত ৯টা, ডিএজেডএন
বোডো/গ্লিমট–লিনৎজ
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ম্যানচেস্টার সিটি–নাপোলি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
আর্সেনাল–ডর্টমুন্ড
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
রিয়াল মাদ্রিদ–পিএসভি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫